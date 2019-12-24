Central Asia’s Got Talent – лучшие из лучших

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Аида Ахметова

Также были объявлены победители от Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Каждый из них забрал по 3 млн тенге. Победитель от Казахстана – Галымжан Ауесбай, который поставил рекорд своим высотным трюком, проделав его без страховки. Победительница от Кыргызстана – певица Айжан Нусувалиева. Победителями странового голосования в Таджикистане стали участники театра-студии «Падида». Узбекистан выбрал танцора Далера Шавкатова.

Напомним, что финалистами проекта стали:

1) Хассак (Казахстан);

2) Чоршанбе Аловатов (Таджикистан);

3) Intellect (Кыргызстан);

4) Дмитрий Поляков (Узбекистан);

5) Томирис Бекмурзина (Казахстан);

6) Space Machine (Кыргызстан);

7) Далер Шавкатов (Узбекистан);

8) Галымжан Ауесбай (Казахстан);

9) Айжан Нусувалиева (Кыргызстан);

10) Еламан Мухамеджанов (Казахстан);

11) Камронбек Тургунов (Узбекистан);

12) Падида (Таджикистан).

Got Talent – формат британской компании Fremantle, созданный продюсером Саймоном Коуэллом. Данный телеконкурс сначала появился в Америке под названием America’s Got Talent в июне 2006 года. К настоящему времени передачи в этом формате выходили по лицензии в более чем 70 странах мира. В апреле 2014 года формат Got Talent был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный телевизионный формат в мире. К тому времени телеконкурсы по франшизе выходили в 58 странах.

Central Asia’s Got Talent – шоу талантов, запущенное специально для жителей Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Проект состоял из 5 этапов – кастинг, открытые прослушивания, четвертьфиналы, полуфиналы и Гранд финал. Central Asia’s Got Talent транслировался в 4 странах на таких телеканалах, как «Хабар», «Zoʻr TV», «КТРК» и «ТВ Сафина».

Проект инициирован Агентством «Хабар».

Ерлан Бекхожин, председатель правления АО «Агентство «Хабар»: «В течение последних 4 месяцев в еженедельном режиме мы показывали вам это грандиозное шоу и были свидетелями, как обычные люди, способные люди со своими талантами завоевали вашу любовь, любовь телезрителей и становились знаменитыми в своих странах».

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