Центральная Азия на пороге перемен: политолог — о выступлении Токаева в Туркменистане

Политическая интеграция не должна сводиться к подписанию документов, которые годами остаются на бумаге. Об этом в соцсетях пишет политолог, медиаэксперт Сырым Иткулов, комментируя выступление Касым-Жомарта Токаева в Туркменистане, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

В своем Telegram-аккаунте автор обратил внимание на проблему реализации региональных инициатив, перспективы создания общего информационного пространства и необходимость укрепления сотрудничества между странами Центральной Азии и Азербайджаном.

«Самое интересное во вчерашнем выступлении Токаева в Туркменистане прозвучало в конце. Постсоветская интеграция годами страдала одной и той же болезнью. А именно производством документов ради самих документов. Политики встречались, подписывали меморандумы под вспышки камер, разъезжались, а проекты годами пылились на полках. Наш лидер сегодня вышел за рамки привычной дипломатической риторики и обтекаемых фраз, высказавшись как прагматичный и прямолинейный лидер. Он поднял тему, которую на саммитах обычно обходят стороной, — избыточную формализацию и дефицит реальных результатов», — отметил политолог.

По его словам, с 2018 года в регионе было выдвинуто более 200 инициатив, однако их практическая реализация остаётся ограниченной. Токаев предложил провести инвентаризацию договорённостей, определить их актуальность и перспективы дальнейшего воплощения.

«Токаев предложил внешнеполитическим ведомствам провести инвентаризацию инициатив: выяснить, какие ещё актуальны и имеют перспективу. Сам формат встреч он призвал сохранить без избыточной формализации. Региону предлагают ввести конкретные KPI. Нет роста торговли, новых заводов или общих цифровых платформ? Значит, инициативу необходимо пересмотреть», — продолжил эксперт.

Отдельное внимание автор уделяет предложениям по развитию общего информационного и гуманитарного пространства. Среди инициатив, прозвучавших на встрече, — создание регионального телеканала для Центральной Азии на базе Silk Way и проведение молодёжного форума в 2027 году под названием «Центральная Азия — общая территория добрых дел».

Иткулов считает, что такие проекты имеют значение не только для культурного обмена, но и для укрепления доверия между обществами.

«Любые многомиллиардные транспортные коридоры не смогут полностью раскрыть свой потенциал, если между соседними обществами нет базового доверия. Горизонтальные связи между молодыми предпринимателями, учёными и волонтёрами являются фундаментальной основой сотрудничества, которую невозможно обеспечить межправительственными соглашениями. Общий региональный телеканал мог бы взять на себя миссию не просто вещания официальной повестки, но и знакомства нас с культурой соседей. Нужно признать, что порой мы больше знаем о дальних странах, нежели о том, что происходит у соседей по границе», — подчеркивает автор.

В публикации также затрагивается вопрос региональной безопасности. По мнению политолога, в современных условиях она зависит не только от военного потенциала и защищённости государственных границ, но и от устойчивости водных ресурсов, технологической инфраструктуры и информационной среды.

«Сегодня стабильность измеряется водной, технологической и информационной устойчивостью. Во времена развития ИИ, киберугроз и семимильного технического прогресса, требующего огромных вливаний, ни одна страна региона не способна защитить свои ресурсы в одиночку, это нужно честно признать», — добавил он.

В заключение Сырым Иткулов отмечает, что Центральной Азии и Азербайджану необходимо укреплять практическое взаимодействие, чтобы повысить конкурентоспособность региона и его способность самостоятельно отстаивать свои интересы.