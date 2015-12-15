​Cервис – на уровне!

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

На строительство объекта были привлечены средства двух крупных инвесторов – QSR и «Новая АЗС». Актобе стал для них уже третьим городом (после Астаны и Алматы), где они возводят комплексы экспресс-обслуживания с созданием комфортных условий по европейским стандартам. Общий объем средств, затраченных на строительство ресторана «Бургер Кинг», express-маркета, автозаправочной станции и паркинга, составил 1,2 млрд тенге.

По словам одного из владельцев компании Анвара Кильдиярова, на новом объекте создано 50 постоянных рабочих мест. Привлечена к работе в данной сфере в основном молодежь. В сутки комплекс может обслужить до тысячи автовладельцев, к их услугам – как бензин стандарта Евро-5, так и автогаз.

В Актобе инвесторы планируют в перспективе построить еще несколько подобных комплексов. В открытии первого объекта приняли участие глава регио­на Бердыбек Сапарбаев и аким города Бекбол Сагын. 

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