​Cервис – на уровне!

На строительство объекта были привлечены средства двух крупных инвесторов – QSR и «Новая АЗС». Актобе стал для них уже третьим городом (после Астаны и Алматы), где они возводят комплексы экспресс-обслуживания с созданием комфортных условий по европейским стандартам. Общий объем средств, затраченных на строительство ресторана «Бургер Кинг», express-маркета, автозаправочной станции и паркинга, составил 1,2 млрд тенге.

По словам одного из владельцев компании Анвара Кильдиярова, на новом объекте создано 50 постоянных рабочих мест. Привлечена к работе в данной сфере в основном молодежь. В сутки комплекс может обслужить до тысячи автовладельцев, к их услугам – как бензин стандарта Евро-5, так и автогаз.

В Актобе инвесторы планируют в перспективе построить еще несколько подобных комплексов. В открытии первого объекта приняли участие глава регио­на Бердыбек Сапарбаев и аким города Бекбол Сагын.