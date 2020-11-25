Cейф с 10 млн тенге украли из машины бизнесмена в Павлодаре
Кражу десяти миллионов тенге раскрыли павлодарские оперативники, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.
По информации пресс-службы, в ходе оперативно-розыскных мероприятий павлодарски оперативники задержали двоих подозреваемых в краже десяти миллионов тенге. Ими оказались жители Восточно-Казахстанской области, один из них ранее судим.
"С помощью камер видеонаблюдения оперативники выяснили, что злоумышленники начали следить за потерпевшими еще на рынке в Семее. Заметив у бизнесменов крупную сумму денег, у них возник преступный замысел, который они и осуществили в Павлодаре. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК",- рассказал на брифинге начальник Департамента полиции Нурлан Масимов.
25 сентября в полицию Павлодарской области обратился мужчина с заявлением о том, что неизвестные, разбив окна, украли деньги из его автомашины. Выяснилось, что он проживает в Караганде и занимается перевозкой грузов между городами Караганда и Семей, на своем грузовом автомобиле.
Днем ранее, мужчина с родственником выехал в Семей с 9 тоннами овощей и фруктов, где, разгрузив товар на рынке, получил за него оплату в крупном размере. Деньги он упаковал в бумажные конверты и положил в металлический сейф, расположенный под сиденьем автомашины. Сейф закрывался на ключ и был приварен к пассажирскому сиденью.
В полиции отметили, что по пути следования домой, мужчины остановились перекусить в Павлодаре. Но через 30 минут, выйдя из столовой, увидели, что форточка бокового стекла водительской двери разбита, а водительское сиденье вместе с приваренным к нему сейфом отсутствует.