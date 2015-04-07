Чада под присмотром, мамы – на работе Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Глава города отметил, что открытие детского дошкольного учреждения полностью удовлетворяет потребность местных жителей в дошкольных учреждениях. Детский сад № 132 готов к приему 120 ребятишек в возрасте от 3 до 7 лет. Двухэтажное здание было построено по типовому проекту менее чем за год. Детсад рассчитан на 6 групп, одна из которых – подготовительная.

«С открытием новых детсадов мы значительно снизили дефицит мест в дошкольных учреждениях, – отметил Ахметжан Есимов. – Здесь есть все, что необходимо для развития и обучения детей».

Аким отметил, что властями уделяется особое внимание обеспечению детей дошкольным образованием. Так, с начала года в Алматы было открыто и введено в эксплуатацию 12 детсадов из 17 запланированных к сдаче в 2015 году.