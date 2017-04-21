​Чарли и вода

НЕ СДАВАТЬСЯ – вот главный принцип бредущего по буеракам жизни смешной походкой «бродяжки Чарли». И это самый верный и полезный принцип. Особенно для простого человека.

Не сдаются сейчас и простые казахстанцы, борясь со стихией. «Казахстанская правда» всю эту неделю подробно освещала паводковую ситуацию, сложившую­ся во многих регионах страны. Большинство наших жителей опять оказались на высоте. Ведь они не только активно обсуждают подробности водного разгула, но и практически по всей стране проводят акции по сбору материальной помощи пострадавшим от стихии.

Правда, появились и другие, непростые наши сограждане, которые сразу повысили цены на резиновые сапоги и резиновые лодки в 2 раза. В общем, кому – беда, а кому – мать родна.

А есть у нас еще и люди, которые в эти дни придумывали (пардон, доказывали), что беды особой в паводках нет, что дамбы строили правильно, что с искусственными водоемами у нас все в ажуре etc.

Но когда, например, в Баянауле на этой неделе ОПЯТЬ подтопило республиканскую трассу, уже и не знаешь, что думать. Ну понятно, в первый раз все произошло, как всегда, «неожиданно» (природа у нас такая непредсказуемая – то зимой снега навалит, то вес­ной – потеплеет). А во второй-то раз почему подтопило? Тоже от не­ожиданности?

И как тут не согласиться с Бакыт­жаном Сагинтаевым, который на заседании Правительства сказал своим подчиненным: «Населению не объяснить это все. Деньги выделяются, все видим. Исполнение наше – непонятное».

В принципе же прошедшее во вторник правительственное вече очень напомнило старую одесскую байку, которая, если ее осовременить, звучала бы так.

Муж приходит домой и говорит жене:

– Сегодня на работе шеф хотел меня отругать.

– Как ты догадался?

– Так не хотел бы, не отругал...

В общем, зачастую весной тяжела и неказиста жизнь современного министра.

А теперь на минутку о совсем больших людях. То есть о тех, от решений которых зависит жизнь многих. Вот состоялся референдум в Турции по реформе власти. Главным оселком оппонентов одобренного турецким народом решения стал пункт о том, что отныне в стране президент будет совмещать еще и должность премьера. Мол, это ух как не демократично. Тут что-то, конечно, у многих оппонентов не сходится. Так как в самой мощной стране мира, к примеру, президент тоже является и главой правительства, а в некоторых развитых европейских государствах вообще нет никакого президента. Тут уж как народ решит – с какой системой исполнительной власти ему жить. А с пафосом советовать туркам, как им жить, думаю, не нужно. Лучше разбираться со своими делами и проблемами. Тем более что у критиков этого референдума их сейчас невпроворот. В этом, по-моему, и заключается смысл мировой демократии.

Кстати, о демократии. Когда еще в 40-е годы Чарльза Чаплина, который призывал открыть второй фронт и помочь СССР в войне с фашизмом, сразу же стали подозревать в том, что он «тайный коммунист», что-то никто из тогдашних защитников демократии и прав человека не стал его защищать. Мол, у каждого есть своя точка зрения. А когда в 1952 году его фактически выставили из страны, все правозащитники вообще поймали тишину...

Но «бродяжка Чарли» оказался сильнее всех больших, средних и других людей, которые его преследовали, высылали, не защищали. Он остался в памяти людей самым великим актером, режиссером, сценаристом, композитором кинематографа.