​Чарли и вода

НЕ СДАВАТЬСЯ – вот главный принцип бредущего по буеракам жизни смешной походкой «бродяжки Чарли». И это самый верный и полезный принцип. Особенно для простого человека.
Не сдаются сейчас и простые казахстанцы, борясь со стихией. «Казахстанская правда» всю эту неделю подробно освещала паводковую ситуацию, сложившуюся во многих регионах страны. Большинство наших жителей опять оказались на высоте. Ведь они не только активно обсуждают подробности водного разгула, но и практически по всей стране проводят акции по сбору материальной помощи пострадавшим от стихии.
Правда, появились и другие, непростые наши сограждане, которые сразу повысили цены на резиновые сапоги и резиновые лодки в 2 раза. В общем, кому – беда, а кому – мать родна.
А есть у нас еще и люди, которые в эти дни придумывали (пардон, доказывали), что беды особой в паводках нет, что дамбы строили правильно, что с искусственными водоемами у нас все в ажуре etc.
Но когда, например, в Баянауле на этой неделе ОПЯТЬ подтопило республиканскую трассу, уже и не знаешь, что думать. Ну понятно, в первый раз все произошло, как всегда, «неожиданно» (природа у нас такая непредсказуемая – то зимой снега навалит, то весной – потеплеет). А во второй-то раз почему подтопило? Тоже от неожиданности?
И как тут не согласиться с Бакытжаном Сагинтаевым, который на заседании Правительства сказал своим подчиненным: «Населению не объяснить это все. Деньги выделяются, все видим. Исполнение наше – непонятное».
В принципе же прошедшее во вторник правительственное вече очень напомнило старую одесскую байку, которая, если ее осовременить, звучала бы так.
Муж приходит домой и говорит жене:
– Сегодня на работе шеф хотел меня отругать.
– Как ты догадался?
– Так не хотел бы, не отругал...
В общем, зачастую весной тяжела и неказиста жизнь современного министра.
А теперь на минутку о совсем больших людях. То есть о тех, от решений которых зависит жизнь многих. Вот состоялся референдум в Турции по реформе власти. Главным оселком оппонентов одобренного турецким народом решения стал пункт о том, что отныне в стране президент будет совмещать еще и должность премьера. Мол, это ух как не демократично. Тут что-то, конечно, у многих оппонентов не сходится. Так как в самой мощной стране мира, к примеру, президент тоже является и главой правительства, а в некоторых развитых европейских государствах вообще нет никакого президента. Тут уж как народ решит – с какой системой исполнительной власти ему жить. А с пафосом советовать туркам, как им жить, думаю, не нужно. Лучше разбираться со своими делами и проблемами. Тем более что у критиков этого референдума их сейчас невпроворот. В этом, по-моему, и заключается смысл мировой демократии.
Кстати, о демократии. Когда еще в 40-е годы Чарльза Чаплина, который призывал открыть второй фронт и помочь СССР в войне с фашизмом, сразу же стали подозревать в том, что он «тайный коммунист», что-то никто из тогдашних защитников демократии и прав человека не стал его защищать. Мол, у каждого есть своя точка зрения. А когда в 1952 году его фактически выставили из страны, все правозащитники вообще поймали тишину...
Но «бродяжка Чарли» оказался сильнее всех больших, средних и других людей, которые его преследовали, высылали, не защищали. Он остался в памяти людей самым великим актером, режиссером, сценаристом, композитором кинематографа.