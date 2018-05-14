Организатор конкурса – Алматинский музыкальный колледж им. П. Чайковского при поддержке Фонда Первого Президента Респуб­лики Казахстан – Елбасы. Всего в номинации «Академический вокал» состязались 42 студента из колледжей Казахстана и Кыргызстана. Конкурс и мастер-классы позволили международному жюри, в состав которого вошли мэтры вокального искусства и педагогики, оценить уровень подготовки молодых певцов и обоз­начить кадровую перспективу оперного искусства Казахстана. А она оказалась прекрасной: по итогам конкурса призовые места присудили певцам из Казахстана.

Особенно острая творческая борьба развернулась между вокалистами из Алматы, Астаны, Усть-Каменогорска и Кызылорды. Гран-при единогласно было отдано студенту Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова Жандарбеку Еркинбаеву (Алматы). Его богатый обертонами, красивый бас звучал в песне Нурыма из оперы Еркегали Рахмадиева «Қамар сұлу». Первую премию завоевал Мерей Кадырханов – лирический тенор из Усть-Каменогорска, проникновенно исполнивший песню Франческо Тости Avuccella. Вторую премию поделили три певца из Астаны: крепкую вокальную школу продемонстрировали Айбек Абдиашимулы, Мирас Жаксылык и Адил Султан.

«Бронза» у четырех вокалис­тов из Алматы. Среди них одна девушка – Еркежан Мадениетова из Республиканской музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова. Рядом с ней тенор Самат Шонов, баритон Дамир Муса из колледжа им. П. Чайковского и баритон Мақсат Саматов из колледжа им. Ж. Елебекова.

За звания лауреатов боролись также концертмейстеры, аккомпанировавшие конкурсантам. В номинации «Концертмейстерское мастерство» победила ветеран своей профессии Ольга Крылова.

Члены жюри отметили, что уровень вокальной подготовки в музыкальных колледжах возрос. А значит, меломанов ждет знакомство с именами новых оперных звезд.