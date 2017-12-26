​Чарующие мелодии края

Андрей Тайгунов с 10 лет не расстается с фотокамерой, хобби постепенно переросло рамки детского увлечения. Сегодня его работы печатаются, в частности, в специализированных, в том числе международных изданиях, рассказывающих о развитии и славных тружениках нефтегазовой промышленности. Творчество Андрея Тайгунова многогранно, и часто его снимки используют местные и республиканские газеты и журналы, регулярно выставляются они и на различных фотоконкурсах, непременно получая высокие оценки.

Выставка «Чарующие мелодии Сыра» представляет только часть работ, самых любимых, где запечатлена уникальная природа края.

– У Приаралья особенная красота. Надеюсь, мои работы дадут возможность «услышать» чарующие звуки земли Сыра, понять, что у фотографии тоже есть своя магия, – сказал на вернисаже Андрей Тайгунов. – Я хочу через фотомгновенья передать землякам свое восхищение Великой степью!

И, надо сказать, автору это удалось. Каждый снимок притягивает взор, задает настроение, открывая широкое пространство для познания гармонии окружающей нас природы и фантазии. Запечатлены редкие мгновенья. Например, едва проклюнувшиеся из яичной скорлупы птенцы беркута, невероятно трогательные кадры с гнездом сов, с летящей к цветку пчелой, с застывшим ящером, огромным черным пауком и прочей живностью и растительностью.

Трудно оторвать взгляд и от снимков-пейзажей: рассветы и закаты, лето и зима, необъятные, уходящие за горизонт степные просторы, главная поилица Приаралья – стремительно несущаяся бурным потоком и пробивающаяся сквозь ледовый монолит река Сырдарья. Не оставляет равнодушным и множество других фотографий. Иногда печальных, связанных с экологической драмой региона – усыханием Арала. Или радужных, где в ярких красках природы бурлит жизнь: простираются поля алых маков, а в дождевых каплях отражаются ромашки.