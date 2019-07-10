Свежий выпуск
​Чарующие звуки домбры
Асет Калымов, Талдыкорган

Целые сутки, без перерыва, музыканты, приехавшие в областной центр со всех уголков Алматинской области, исполняли традиционные кюи, жыры, дас­таны, терме и толғау, передавая очередь друг другу по эстафете. Такой необычный подарок участники акции «Домбыра – дала дауысы» посвятили дню рождения столицы.

Музыкальное шоу в этностиле, собравшее около 100 профессиональных домбристов, состоялось на площадке перед Домом журналистов. Организаторы из областного управления внутренней политики и проектного офиса «Рухани жаңғыру» установили для артистов стилизованную юрту с корпешками, коврами, сундуками и прочей национальной атрибутикой. Горожане пришли сюда семьями – насладиться звучанием домбры, зарядиться позитивной энергией и хорошим настроением.

Шоу в режиме нон-стоп транслировалось в социальных сетях, а также демонстрировалось на большом LED-экране.

– Замечательно, что у нас проводятся конкурсы, вызывающие массовый интерес к национальному искусству, – отметил солист областной филармонии им. Суюнбая Толеутай Сериков. – Важно, чтобы юноши и девушки не забывали о культурных традициях народа, любили песни, кюи и другие произведения казахского фольк­лора. Смотрите, как много талантов растет в сельской глубинке! Нужно создавать им условия для творческой самореализации. И именно такие акции дают им возможность продемонстрировать свое мастерство.

По словам руководителя управления внутренней политики Алматинской области Рустама Алпысбаева, домбра-party проводятся во всех регионах страны. Но впервые именно в Жетысу домбристы выступили в необычном формате.

Почетный гость мероп­риятия, директор департамента по регистрации рекордов, главный редактор издательства «Ғылым» Бакытжан Тастулеков вручил артистам сертификат о том, что они стали рекордсменами по непрерывной игре на домбре. Достижение занесено в казахстанскую Книгу рекордов – КинЭС-2019 (Казахстанский информационно-энциклопедический справочник). 

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