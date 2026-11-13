Чарын вошел в топ-20 лучших каньонов мира

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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

По версии международного рейтинга The Worldworthy 100 – 2026 знаменитый Чарынский каньон занял 17-е место в мире среди лучших ущелий планеты. Эту замечательную новость сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

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По информации ведомства, Worldworthy 100 – независимый редакционный рейтинг, составляемый на основе отзывов и рекомендаций туристов, журналистских исследований и информации из открытых источников. В список 2026 года вошли 100 каньонов и ущелий из 46 стран. Редакция Worldworthy направила Государственному национальному природному парку «Шарын» специальный сертификат лауреата рейтинга.

«Поздравляем коллектив нацпарка! Это радостное событие – знак международного признания уникального природного наследия Казахстана, подчеркивающий важность работы по его сохранению. Чарын – гордость страны и природное чудо, получившее столь высокую оценку!» – говорится в сообщении Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии.

По оценкам ученых-геологов, Чарынский каньон – уникальный природный объект, сложенный из осадочных пород, возраст которых составляет около 30 млн лет. Живописная местность, расположенная в 200 км на восток от Алматы, поражает своими неземными ландшафтами. Больше всего впечатляет Долина замков, где высятся крас­новатые скалы, похожие на крепостные башни, дворцы, минареты.

Каньон, растянувшийся на 154 км в длину, охватывает территории сразу трех районов Алматинской области – Енбекшиказахского, Уйгурского и Райымбекского. Представители турфирм называют его младшим братом американского Гранд-Каньона. По дну ущелья течет быстрая порожистая река Чарын, рядом находится великолепная Ясеневая роща, где произрастают реликтовые деревья. Здесь можно встретить лис, джейранов, зайцев, сусликов, горностаев и каменных куниц.

Чтобы сберечь красоту окружающих мест, в 2004 году был создан государственный нацио­нальный природный парк. Попасть сюда можно самостоятельно и в составе экскурсионных групп, организуемых алматинскими туроператорами.

Как сообщили представители нацпарка «Шарын», ежегодно растет поток туристов. В прошлом году ущелье посетили около 125 тыс. человек, что вчетверо больше, чем было еще пять лет назад.

Для обслуживания гостей открыт визит-центр Sharyn, осуществляется развозка турис­тов автотранспортом по дну каньо­на. Автоматизирован КПП, установлены видеонаблюдение, беседки, смотровые площадки, внедрена система сортировки и сбора мусора.

Туристам предлагают посещение не только каньона, но и расположенных в этом райо­не других природных достопримечательностей – Кольсайских озер, горячих источников Чунджи, озера Кайынды.

#рейтинг #Минэкологии #Чарын

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