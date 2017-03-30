​Час «Х» пробьет в апреле?

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Чингиз Ташенов, Акмолинская область

На проведение противопаводковых мероприятий и случаи ЧС в регионе предусмотрен солидный финансовый резерв – 365 млн тенге. Об этом журналистам на выездной пресс-конференции, которая состоялась на Чаглинском гидроузле Зерендинского района, рассказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области подполковник Алексей Советов. По его словам, в районах уже заготовлено более 23 тыс. тонн инертных материалов, 102 тыс. единиц мешкотары, 268,3 тонны ГСМ и 16,7 тонны продуктов питания.

– Нами осуществляется еже­дневный космический мониторинг паводковой ситуации, – отметил Алексей Советов. – На реках области проводятся взрывные работы. По данным Казгидромета, средняя высота снежного покрова на большей части области в 1,2–1,6 раза превышает значения прошлого года. В частности, снега больше выпало в Аршалынском, Астраханском, Ерейментауском, Коргалжынском и Целиноградском районах.

Начало половодья на реках Жабай и Колутон прогнозируется с 5 апреля. Уже подготовлено около 200 штабов для экстренной эвакуации людей. Работа ведется круглосуточно. Принимаются все необходимые меры по безаварийному пропуску паводковых вод.

Чтобы не допустить возникновения ЧС, как это произошло в 2015 году, на реке Нуре отрабатываются вопросы сброса воды и создания резервов в чашах Самаркандского, Ынтымакского и Шерубай-Нуринского водохранилищ. На контроле находятся все гидротехнические сооружения региона, на опасных участках установлены посты наблюдения.

Силами ДЧС области очищено более 2 тыс. водопропускных сооружений и 127 мостов на автомобильных дорогах. При этом особо стоит отметить, что для обеспечения безопасности Атбасара проведены работы по возведению и укреплению противопаводковой защитной дамбы на сумму более 163 млн тенге.

Для проведения мониторинга и прогнозирования паводковой обстановки сегодня в области действуют 45 метеостанций, 29 гидро- и 21 агрометеопост. Организовано круглосуточное дежурство 90 дополнительных постов на опасных участках рек.

На днях республиканская инс­пекционная группа побывала в ауле Жибек Жолы Аршалынского района, где проверила готовность к предстоящему половодью плотины «Безымянная». По словам акима района Азамата Тайжанова, сопровождавшего инспекцион­ную группу, для того чтобы снять нагрузки со шлюзовых камер, был очищен обводной канал, а у центральной и боковых бетонных конструкций уложены фундаментные блоки. Кроме того, на плотину завезен инертный материал, заготовлены мешки с песком.

А в Атбасаре сегодня насчитывается 30 опасных участков. К паводковому периоду здесь, как заверил аким района Андрей Никишов, готовы. В целом на превентивные меры в районе предусмотрен 61 млн тенге, в том числе для очистки водопропускных сооружений, приобретения ГСМ, инертных материалов и вывоза снега.

По информации Казгидромета, в Акмолинской области в марте температура соответствует норме. Но в апреле ожидается резкое потепление до 16–17 градусов.

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