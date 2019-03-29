"Час Земли – 2019": в субботу вечером в Нур-Султане отключат подсветку зданий и памятников

В последнюю субботу марта столица Казахстана присоединится к Международной акции "Час земли – 2019", сообщает Kazpravda.kz
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"Ровно в 20.30 в столице одновременно погаснут подсветки самых известных зданий и памятников, а именно: сфера "Нур-Алем", ТРЦ "MEGA Silk Way", Триумфальная арка, монумент "Астана-Байтерек", театр оперы и балета "Астана Опера", здание "Қазмедиа орталығы", административный небоскреб РГП "Казакстан темiр жолы", Дворец Независимости, Дворец мира и согласия, мечеть Хазрет Султан", – говорится в сообщении организаторов акции.
Отметим, что "Час Земли" — это самая массовая экологическая акция на планете, привлекающая внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. В ней принимают участие более двух миллиардов человек по всему миру, к акции присоединяются жители 7000 городов из 175 стран.
В этом году акция будет проведена в тринадцатый раз в мире и десятый раз в Казахстане. Акция призывает всех людей выключить свет на один час с 20:30 до 21:30 по местному времени в последнюю субботу марта.
Каждый год в рамках акции погружаются во тьму такие известные достопримечательности, как Биг-Бен и Вестминстерский дворец, Эйфелева башня, Колизей, Египетские пирамиды, Собор Святого Петра в Ватикане, Афинский акрополь, Сиднейский оперный театр, Эмпайер-стейт-билдинг в Нью-Йорке и другие.
В 2019 году темой Акции станет "Ответь за природу". Леса, реки и редкие животные не могут рассказать о своих проблемах, а тем более решить их, это под силу только человеку.
Предыдущие акции были связаны с безопасными продуктами питания, глобальным потеплением, экологическим сознанием и другими вопросами, связанными с охраной окружающей среды.