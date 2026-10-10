Часовой-гвардеец пресек попытку переброски запрещенных предметов в колонию

В Усть-Каменогорске трое местных жителей пытались перебросить свёрток с предположительно запрещённым веществом на территорию учреждения уголовно-исполнительной системы. Подозрительных лиц своевременно заметил часовой Национальной гвардии МВД РК, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Нацгвардии

Инцидент произошёл в ночное время. Военнослужащий срочной службы воинской части 6699 рядовой Еркин Сериков, находившийся на посту, обнаружил трёх мужчин за ограждением учреждения. Часовой незамедлительно подал сигнал тревоги и доложил начальнику караула.

Заметив, что их обнаружили, мужчины выбросили обмотанный скотчем свёрток на контрольно-следовую полосу за пределами ограждения и попытались скрыться. Благодаря оперативным действиям гвардейцев и сотрудников учреждения подозреваемых задержали.

При осмотре свёртка обнаружено вещество растительного происхождения зелёного цвета с характерным запахом. Изъятое вещество передали в компетентные органы для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего проводится проверка.

Военнослужащие войск правопорядка круглосуточно обеспечивают охрану учреждений уголовно-исполнительной системы страны. Благодаря их бдительности пресекаются попытки проноса и переброски запрещённых предметов, поддерживается установленный режим содержания осуждённых и обеспечивается безопасность граждан.