Часть функций правительства передадут министерствам

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на открытии третьей сессии Парламента РК VII созыва, отметил необходимость децентрализации системы государственного управления, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Акцент необходимо сделать на децентрализации системы государственного управления при одновременном повышении персональной ответственности политических служащих", - сказал Президент.

По его словам, часть компетенций правительства следует передать министерствам.

"За конкретную отраслевую политику должен отвечать конкретный министр, а не "коллективный кабинет", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Правительство же сосредоточится на решении межотраслевых вопросов, добавил он.