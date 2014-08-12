Часть Кремлевской стены предложили открыть для посетителей

Об этом сообщил комендант Кремля Сергей Хлебников. По его словам, пешеходным может стать участок от Боровицкой до Тайницкой башни, передает РИА Новости.

"Выделены средства и ведутся проектно-изыскательные работы по реконструкции кремлевских стен, к юбилею Великой Победы будет приведена в порядок западная часть стены - от Спасской до Троицкой башни. Затем пойдем дальше, причем есть идея: эту часть стены сделать пешеходной, открыть ее для свободного доступа", - отметил комендант Кремля.

Он подчеркнул, что "оттуда открываются прекрасные панорамы на Храм Христа Спасителя, Замоскворечье, Большой Кремлевский дворец". Хлебников уточнил, что ежедневно Кремль посещают от 9 до 12 тыс. человек, и эта цифра постоянно растет.

В начале августа для посетителей стал доступен вход в Кремль через Спасскую башню, ворота которой ранее открывались для проезда только двух кортежей: президентского - во время инаугурации и для доставки новогодней елки. Теперь все желающие могут пройти Кремль насквозь: войти через Кутафью башню и выйти на Красную площадь через Спасскую.

31 июля президент России Владимир Путин предложил снести административный 14-й корпус на Ивановской площади Московского Кремля и восстановить стоявшие на его месте монастыри, разрушенные в 1929 и 1930 году. "Такая возникла идея - не восстанавливать этот новодел (14-й корпус), а, наоборот, восстановить исторический облик этого места с двумя монастырями и церковью", - отметил глава государства. Для реализации проекта необходимо получить одобрение со стороны общественности и ЮНЕСКО.