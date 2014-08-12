Часть Кремлевской стены предложили открыть для посетителей

Общество
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Об этом сообщил комендант Кремля Сергей Хлебников. По его словам, пешеходным может стать участок от Боровицкой до Тайницкой башни, передает РИА Новости.

"Выделены средства и ведутся проектно-изыскательные работы по реконструкции кремлевских стен, к юбилею Великой Победы будет приведена в порядок западная часть стены - от Спасской до Троицкой башни. Затем пойдем дальше, причем есть идея: эту часть стены сделать пешеходной, открыть ее для свободного доступа", - отметил комендант Кремля.

Он подчеркнул, что "оттуда открываются прекрасные панорамы на Храм Христа Спасителя, Замоскворечье, Большой Кремлевский дворец". Хлебников уточнил, что ежедневно Кремль посещают от 9 до 12 тыс. человек, и эта цифра постоянно растет.

В начале августа для посетителей стал доступен вход в Кремль через Спасскую башню, ворота которой ранее открывались для проезда только двух кортежей: президентского - во время инаугурации и для доставки новогодней елки. Теперь все желающие могут пройти Кремль насквозь: войти через Кутафью башню и выйти на Красную площадь через Спасскую.

31 июля президент России Владимир Путин предложил снести административный 14-й корпус на Ивановской площади Московского Кремля и восстановить стоявшие на его месте монастыри, разрушенные в 1929 и 1930 году. "Такая возникла идея - не восстанавливать этот новодел (14-й корпус), а, наоборот, восстановить исторический облик этого места с двумя монастырями и церковью", - отметил глава государства. Для реализации проекта необходимо получить одобрение со стороны общественности и ЮНЕСКО.

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