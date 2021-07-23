Часть надбавок медработников присвоило руководство больницы в Жамбылской области

Происшествия
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Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Часть надбавок к заработной плате медицинских работников присвоило руководство и бухгалтер районной больницы в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.   

Приговором Жуалынского районного суда были осуждены заместитель главного врача КГП на ПХВ «Центральная больница Жуалынского района» управления здравоохранения акимата Жамбылской области» А.Д. Байториев, руководитель административного отдела Х.Р. Оманов и кассир-бухгалтер этой больницы Э.А. Мырзалиева.

«Байториев подозревался в присвоении путем обмана и злоупотребления доверием при пособничестве руководителя административного отдела Х. Оманова и кассира-бухгалтера Э. Мырзалиевой части надбавок 22 медицинских работников данной больницы на общую сумму 2 711 тыс. тенге, выплаченных к заработной плате за участие в работе противоэпидемиологических мероприятий в рамках антикризисных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19», - сообщили в ведомстве.

Байториев (пункт 3 части 3 статьи 190 УК РК) и Оманов (часть 5 статьи 28, пункт 3 части 3 статьи 190 УК РК) осуждены к ограничению свободы сроком на 4 года, а Мырзалиева (часть 5 статьи 28, пункт 3 части 3 статьи 190 УК РК) - к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы.

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