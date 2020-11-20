Часть стены строящегося дома обвалилась в Нур-Султане

Общество
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Жанат Тукпиев
скрин видео
Участок стены строящегося дома обвалился в столице. Видео появилось в группе "Астана – Что? Где? Когда?" в Facebook, передает Kazpravda.kz.

Автор видео указал, что инцидент произошел в жилом комплексе "Жастар-4"на пересечении улиц Мустафина и Кудайбердыулы.

"Стена упала. Прямо вниз. Хорошо, что никого не было. Люди смотрят. Рассыпается стройка", – сказал очевидец.

"Он скоро вообще рухнет. Уже около десяти лет стоит, это ведь деньги дольщиков, одна сторона заселена, другая рушится, как могли вообще разрешить строительство, участок маленький, объект большой. Никак не завершат этот объект", – также отметила пользовательница Сети Айнагуль Бегенова.



В компании "Елорда Құрылыс Компаниясы", которая занимается завершением строительства проблемных объектов и строительством новых жилых комплексов, прокомментировали ситуацию.

"Согласно техничному обследованию, данный участок стены признан аварийным. При корректировке проекта предусмотрен демонтаж/монтаж участка стены. На данный момент проводятся работы согласно проектным решениям", – сказано в комментариях.

В пояснениях указано, что демонтаж стены производил застройщик, она упала не сама. Внизу никого не было, так как были приняты соответствующие меры безопасности.

В ходе рабочего объезда 1 мая аким столицы Алтай Кульгинов посетил ряд проблемных объектов долевого строительства. Это такие жилые комплексы, как "Жастар 4", "Арыстан", "Гарант".

Ранее в акимате сообщали, что в 2020 году завершится строительство двадцати проблемных жилых комплексов.

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