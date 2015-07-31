Частные дома подешевели в пригороде Астаны

Во II квартале 2015 года на рынке частных домов Астаны в районе пригорода столицы прослеживается снижение средних цен предложения на 6,8% Об этом рассказали специалисты аналитической службы kn.kz, передает Kazpravda.kz.
В частности, сообщается, что ценовые показатели во всех районах города по отношению к I кварталу 2015 года изменились незначительно.
"По отношению к аналогичному периоду прошлого года снижение долларовой цены составило 1,1%, при этом тенговая цена выросла на 0,6%.
В разрезе формата дома изменения к предыдущему кварталу незначительные, исключение составили 8-комнатные дома, где прослеживается рост цен на 10,6%", – сообщают аналитики.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года рост цен наблюдается на 2-комнатные дома, а снижение – на дома с 4-, 5-, 9- и более комнатами.