Частные инвестиции привлекут в железнодорожные пассажирские перевозки РК

Президент Казахстана подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам железнодорожного пассажирского транспорта", направленный на совершенствование регулирования пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Целью документа является создание правовой основы для функционирования единой системы организации и государственного регулирования железнодорожных пассажирских перевозок с учетом привлечения частных инвестиций на долгосрочной основе.
Документом предусмотрено повышение эффективности государственного регулирования цен на перевозки пассажиров по социально значимым сообщениям.
В рамках реализации закона будет определен один госорган, за которым будет закреплено регулирование цен на перевозки пассажиров и основные услуги перевозок в рамках долгосрочного договора о субсидировании перевозчиков. Это позволит прогнозировать стоимость проездных билетов на долгосрочный период и гибко реагировать на спрос и предложения пассажиров.