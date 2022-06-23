Частные инвесторы смогут покупать стрессовые активы в Казахстане

Депутаты Сената приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Основной целью законопроекта является создание условий для дальнейшего развития ликвидного рынка стрессовых активов на рыночных принципах и вовлечение их в экономический оборот.

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что к стрессовым активам относятся кредиты с просрочкой более 90 дней на сумму 870 млрд тенге, реструктуризированные кредиты на 936 млрд тенге, взысканное имущество на 156 млрд тенге и активы дочерних организаций банков по управлению стрессовыми активами на 356 млрд тенге.

«Для создания рыночного механизма очистки балансов банков от неработающих кредитов без привлечения госсредств необходимо развитие ликвидного рынка стрессовых активов. Законопроектом предусматривается расширение существующего списка авторизированных покупателей стрессовых активов путем включения частных инвесторов. В настоящее время в соответствии со статьей 36-1 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» перечень авторизированных покупателей включает банки второго уровня, дочерние организации банков по управлению стрессовыми активами, Фонд проблемных кредитов, коллекторские агентства и другие финансовые организации. При этом список расширяется, право продажи стрессовых активов банков и МФО (микрофинансовых организаций – прим. ред.) передается частным инвесторам», – отметила она.

Частным инвесторам разрешается, по ее словам, приобретать только проблемные займы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Законопроектом для защиты прав заемщиков физических лиц не предусмотрена продажа кредитов физлиц частным инвесторам.

Законопроектом также предусматривается создание института сервисных компаний, которые будут предоставлять услуги частным инвесторам по обслуживанию и управлению неработающими кредитами.

«Законопроектом предусматривается возможность для частных инвесторов самостоятельно управлять крупными корпоративными займами свыше 50 млн тенге. Передача кредитов в доверительное управление сервисным компаниям предусмотрена в следующих случаях: при приобретении мелких займов юрлиц с задолженностью менее 50 млн тенге, при приобретении займов ИП и при приобретении займов нерезидентами. Общее количество проблемных заемщиков юрлиц и ИП составляет 16 заемщиков на сумму 1,1 трлн тенге. Из указанного количества на крупные займы юрлиц приходится свыше 50 млн тенге. В целях защиты прав и интересов заемщиков на частного инвестора будут распространены все требования и ограничения, предъявляемые законодательством РК к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договоров банковского займа и микрокредита. Таким образом, будет обеспечена защита прав заемщиков перед частными инвесторами и сервисными компаниями», – добавила глава АРРФР.

Кроме того, законопроект предусматривает установление предельного срока – три года – для нахождения на балансах банков и МФО взысканного имущества, то есть имущества, перешедшего в собственность банка. По данным разработчиков, это будет стимулировать банки и МФО ускоренно вовлекать стрессовые активы в экономический оборот.

При этом установленные Земельным кодексом нормы, касающиеся земельных участков, и сроки принудительного изъятия сохраняются.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев сообщил, что данный закон принят по поручению Главы государства.

«Новые нормы направлены на совершенствование правовых механизмов, применяемых на рынке стрессовых активов и создание условий для роста данной отрасли. Закон также предусматривает дальнейшее развитие данного рынка путем обеспечения доступа инвесторов на рынок стрессовых активов. Новые требования обеспечат прозрачность и открытость процедур в этой сфере. Надеемся, что в дальнейшем данный закон окажет положительное влияние на улучшение бизнес-среды, позволяя вовлечь проблемные активы в экономический оборот», – сообщил он.