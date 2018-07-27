Частные судебные исполнители обратились к Сагинтаеву с жалобой на Минюст

Общество
Жанат Тукпиев
фото с сайта conceitos.com
Республиканская палата частных судебных исполнителей (ЧСИ) направила письмо Премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву с жалобой на действия Министерства юстиции РК. В палате сообщили о якобы незаконном избрании руководителя Кулахмеда Бекетова, а также нарушениях с его стороны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Республиканской палаты частных судебных исполнителей.

Республиканская палата частных судебных исполнителей крайне обеспокоена ситуацией сложившейся в сфере института ЧСИ. Напомним, решением президиума палаты 11 июля 2018 года новым председателем правления избран Ирак Елекеев.

"Спустя 4 дня в здании Министерства юстиции с нарушением всех процедур прошло новое заседание президиума, на котором незаконно переизбирают Елекеева Ирака Касымовича и избирают Бекетова Кулахмеда Бахытжановича. Для сведения: ранее Бекетов Кулахмед по рекомендации Минюста занимал в течение 2017 года должность заместителя председателя правления, курирующего развитие информационной системы АИС ОИП. Именно это направление деятельности палаты Минюст посчитал провальным и рекомендовал смену руководства палаты", – сообщили в пресс-службе.

Между тем 17 июля решением внеочередного Сьезда частных судебных исполнителей, созванного правлением, признали решение президиума от 16 июля об избрании Бекетова К. недействительным и было одобрено решение президиума от 11 июля об избрании руководителем палаты Ирака Елекеева.

"Вместе с тем почти параллельно Бекетов за один день созывает свой внеочередной съезд в здании Минюста и также одобряет решение об его избрании. Также за один день органы юстиции производят регистрацию руководителя РП ЧСИ. При этом департамент юстиции Астаны по неизвестным нам причинам до сих пор тянет регистрацию об избрании председателем палаты Елекеева (регистрация руководителя организации в соответствии с законодательством носит уведомительный характер)", – отметили в ЧСИ.

Кроме того, судоисполнители отмечают, что параллельно ко всему вопиющие нарушения законности продолжаются уже со стороны незаконно избранного Бекетова, который, не приняв хозяйственную деятельность, начал управлять палатой по печати организации, изготовленной обманным способом.

"Под предлогом "утери печати" была изготовлена новая печать палаты по подложным документам. В настоящее время используются документы с поддельной печатью, в том числе в судебных органах. По всем изложенным фактам направлены соответствующие обращения в правоохранительные органы", – сообщили в ЧСИ.

В настоящее время в палату поступают обращения ЧСИ с регионов о том, что частные судебные исполнители и работники аппарата Республиканской и региональных палат устали от воздействия внешнего фактора и вмешательств в деятельность некоммерческой организации. В этой связи направлено обращение к Премьер-министру о принятии мер к уполномоченному органу. 

