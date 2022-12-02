Частные судоисполнители похитили у казахстанцев 1,1 млрд тенге

Один из юристов 3 года крал алиментные деньги у двоих детей.

Фото: Kazpravda.kz

Казахстанские прокуроры выявили сотни фактов хищений частными судоисполнителями денежных средств, взысканных с должников за 2021-2022 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ГП РК

"Проверками в Алматы, СКО, Карагандинской, Павлодарской, ЗКО и Акмолинской областях выявлено 660 фактов хищения ЧСИ денег в размере 1,1 млрд тенге, подлежавшие перечислению на счета взыскателей.

Так, столичный ЧСИ намеренно определил несуществующий долг по алиментам и снял с банковского счета физического лица 289 млн тенге, которые подлежали конфискации в пользу государства по приговору суда. Эти средства он перечислил экс-начальнику Департамента по исполнению судебных актов города Астана. За свои услуги ЧСИ удержал 10 млн тенге", - рассказали в Генпрокуратуре.

В Алматы ЧСИ на протяжении года за счет средств должников 18 раз пополнял свой банковский депозит на общую сумму 84 млн тенге. В результате он заработал в виде процентов 2 млн тенге.

Аналогично ЧСИ перечислив на свой депозит 13,6 млн тенге получил вознаграждение около 5 млн тенге.

7 карагандинских ЧСИ потратили на личные нужды средства должников в размере 110 млн тенге.

В другом случае, Алматинский ЧСИ использовал в личных целях 400 тыс. тенге, предназначенные для воспитанницы детского дома «Жанұя» несовершеннолетней Болгамбаевой.

В Павлодаре ЧСИ 3 года похищал алиментные средства двоих детей на сумму 520 тыс. тенге.

Отдельные ЧСИ использовали деньги взыскателей для покрытия расходов руководителей.

В Западно-Казахстанской области ЧСИ перечислили 1 млн руководителю региональной палаты и его и заместителю.

Другие их коллеги 4,7 млн тенге направили своим женам и родственникам.

По выявленным фактам хищения и растраты денежных средств начато 16 досудебных расследований.

Также по акту надзора прекращены лицензии 7 ЧСИ, 2 приостановлены, к дисциплинарной ответственности привлечены 55 лиц.