Частные судоисполнители похитили у казахстанцев 1,1 млрд тенге

Общество , Скандалы

Один из юристов 3 года крал алиментные деньги у двоих детей.

Фото: Kazpravda.kz

Казахстанские прокуроры выявили сотни фактов хищений частными судоисполнителями денежных средств, взысканных с должников за 2021-2022 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ГП РК

"Проверками в Алматы, СКО, Карагандинской, Павлодарской, ЗКО и Акмолинской областях выявлено 660 фактов хищения ЧСИ денег в размере 1,1 млрд тенге, подлежавшие перечислению на счета взыскателей.

Так, столичный ЧСИ намеренно определил несуществующий долг по алиментам и снял с банковского счета физического лица 289 млн тенге, которые подлежали конфискации в пользу государства по приговору суда. Эти средства он перечислил экс-начальнику Департамента по исполнению судебных актов города Астана. За свои услуги ЧСИ удержал 10 млн тенге", - рассказали в Генпрокуратуре.

В Алматы ЧСИ на протяжении года за счет средств должников 18 раз пополнял свой банковский депозит на общую сумму 84 млн тенге. В результате он заработал в виде процентов 2 млн тенге.

Аналогично ЧСИ перечислив на свой депозит 13,6 млн тенге получил вознаграждение около 5 млн тенге.

7 карагандинских ЧСИ потратили на личные нужды средства должников в размере 110 млн тенге.

В другом случае, Алматинский ЧСИ использовал в личных целях 400 тыс. тенге, предназначенные для воспитанницы детского дома «Жанұя» несовершеннолетней Болгамбаевой.

В Павлодаре ЧСИ 3 года похищал алиментные средства двоих детей на сумму 520 тыс. тенге.

Отдельные ЧСИ использовали деньги взыскателей для покрытия расходов руководителей.

В Западно-Казахстанской области ЧСИ перечислили 1 млн руководителю региональной палаты и его и заместителю.

Другие их коллеги 4,7 млн тенге направили своим женам и родственникам.

По выявленным фактам хищения и растраты денежных средств начато 16 досудебных расследований.

Также по акту надзора прекращены лицензии 7 ЧСИ, 2 приостановлены, к дисциплинарной ответственности привлечены 55 лиц.

Популярное

Все
Ошибочные действия персонала ТЭЦ могли привести к аварии в Экибастузе – об этом рассказал первый заместитель Премьер-министра Казахстана Роман Скляр
На фоне экибастузского ЧП выяснилось, что в Шымкенте готовились выставить на торги сразу три коммунальных предприятия, одно из которых обеспечивает город теплом
В IT-школе-лицее им. Магжана Жумабаева начались работы по восстановлению теплоснабжения, после того как на «морозную» проблему обратила внимание местная антикоррупционная служба
Аул Таскешу расположен вплотную к Шымкенту и на приличном удалении от населенных пунктов Сайрамского района, в административном подчинении которого он находится
Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) опубликовали макроэкономический прогноз, предсказав ускорение роста ВВП Казахстана в 2023 и 2024 годах
Иногда обстоятельства могут перевернуть жизнь человека на 180 градусов. Так случилось и с нашей героиней – основательницей общественного фонда «Мир равных возможностей» Нургуль Ульжековой
Закон Республики Казахстан
Определить уровень владения государственным языком можно при помощи нового сайта. Его создатели – учитель и ученица из Семея
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Неожиданностей еще хватает
Обращение к национальным корням
​​​​​​​Какой портрет – такой тираж!
Погружение в чудный мир истории
Цвет в главной роли
Общее литературное пространство
Сельский инструктор – важное звено
С теплотой к теплоснабжению
Вернулись в зону плей-офф
Курс на качественный контент
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Министры четырёх стран встретились в Актау
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Локдаун возвращается в Китай
Кульгинов ответил на слухи о своей отставке
В Казахстане будут поднимать статус некоторых профессий
Состоялась инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева
Полиция прокомментировала митинг в столице
В крупных городах мира в голосовании участвуют всего 5–7% населения
Казахстан вступает в новую эпоху своего развития – Токаев
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Читайте также

Общество
4 декабря впервые отмечается Всемирный день катания на конь…
Общество
Официальные документы не показывают всей правды о голоде 19…
Общество
Родовая символика кочевников – основа геральдики многих евр…
Общество
75-летию со дня рождения выдающегося казахстанского танцовщ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]