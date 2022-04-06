Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки в законодательство по вопросам совершенствования исполнительного производства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к законопроекту, документом предусматривается устранение пробелов, коллизий и противоречий в законодательных актах по вопросам исполнительного производства, а также норм, способствующих коррупционным проявлениям.



Принятие законопроекта позволит установить обязанность частных судебных исполнителей отменять все постановления о принудительных мерах, вынесенные предыдущими частными судебными исполнителями при завершении исполнительного производства.

Кроме того, поправками предлагается сократить основания для вызова должника в целях предотвращения коррупционного правонарушения и установить обязанность частных судебных исполнителей по направлению копии постановления о возбуждении исполнительного производства и извещению о мерах принудительного исполнения.