Частный бизнес должен стать одним из основных двигателей долгосрочного развития — эксперт

Казахстанский экономист полагает, что главное в нынешней динамике развития экономики заключается не столько в самом показателе роста ВВП на 4,5%, сколько в источниках этого роста

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мы видим, что основным драйвером становится несырьевой сектор, темпы роста которого составили 5,6%. Это выше общего показателя роста экономики.

Особенно важно, что ускоряется обрабатывающая промышленность: с 8,6% за девять месяцев до 9,3% за десять месяцев.

Я бы выделил несколько направлений. Первое — обрабатывающая промышленность. Здесь особенно заметны машиностроение, химическая и фармацевтическая промышленность, производство готовых металлических изделий и продуктов питания. Это свидетельствует о постепенном расширении производственных возможностей страны. Казахстан начинает активнее производить продукцию с более высокой добавленной стоимостью, а не только экспортировать сырьё.

Второе — строительство. Рост на 13,1% говорит о высокой инвестиционной активности и масштабировании инфраструктурных и жилищных проектов. Строительство имеет мультипликативный эффект: оно стимулирует производство строительных материалов, металлургию, транспорт, занятость и сферу услуг.

Третье — транспорт и логистика. Рост на 7,5% отражает увеличение экономической активности и значение транзитного потенциала Казахстана. Наша страна обладает уникальным географическим положением между крупнейшими рынками Европы и Азии. Поэтому развитие транспортных коридоров, железнодорожной инфраструктуры, логистических центров и складских мощностей может стать одним из долгосрочных конкурентных преимуществ.

Четвёртое — внутренний рынок. Рост торговли на 6,2% и сельского хозяйства на 5,2% показывает, что экономическая активность поддерживается не только экспортом, но и внутренним спросом, производством и потреблением.

Есть и ещё один важный фактор — инвестиции. По данным Национального банка, за январь–сентябрь 2026 года инвестиции в основной капитал выросли на 7% в реальном выражении, а инвестиции в несырьевой сектор без учёта бюджетного финансирования — на 25%. Это хороший сигнал для будущего производственного потенциала страны.

Таким образом, мы наблюдаем несколько взаимосвязанных процессов: расширение промышленного производства, развитие инфраструктуры, увеличение инвестиционной активности и укрепление внутреннего рынка.

Однако важно понимать, что высокие темпы роста отдельной отрасли ещё не означают сопоставимого вклада в общий ВВП. Например, рост фармацевтики на 50,9% впечатляет, но для оценки её макроэкономического значения необходимо учитывать долю отрасли в экономике.

Я считаю, что нынешняя динамика позволяет говорить о положительных структурных изменениях в экономике Казахстана.

На протяжении многих лет экономический рост страны в значительной степени зависел от конъюнктуры сырьевых рынков, прежде всего нефти. Сегодня мы видим, что даже при проблемах в добывающем секторе экономика продолжает расти благодаря другим отраслям.

Показателен тот факт, что за январь–сентябрь 2026 года добывающая промышленность демонстрировала снижение на 4,3%, тогда как обрабатывающая промышленность выросла на 8,6%. Это говорит о том, что несырьевые отрасли постепенно приобретают всё большее значение.

Но здесь я хотел бы обратить внимание на три обстоятельства. Первое — качество экономического роста. Нам необходимо переходить от количественных показателей к качественным. Важно не просто увеличить объём производства, но и создавать конкурентоспособные товары, которые смогут замещать импорт и выходить на внешние рынки. Если предприятие производит больше продукции, но при этом критически зависит от импортного оборудования, комплектующих и технологий, то реальная глубина локализации остаётся ограниченной.

Второе — производительность труда и доходы населения. Экономический рост должен отражаться не только в статистике ВВП, но и в благосостоянии граждан. Важнейший критерий — насколько увеличивается реальная покупательная способность населения, создаются ли высокопроизводительные рабочие места, растут ли доходы работников и возможности малого и среднего бизнеса.

Третье — устойчивость инвестиционной модели. Рост строительства и инфраструктуры — это позитивный фактор. Однако необходимо следить, чтобы экономический рост не поддерживался исключительно бюджетными расходами, кредитованием и государственными инвестиционными программами.

Нам важно сформировать условия, при которых частный капитал будет заинтересован вкладывать средства в производство, технологии, переработку, экспорт и инновации. Именно частный бизнес должен стать одним из основных двигателей долгосрочного экономического развития.

Отдельно отмечу перспективу проекта «Народная стройка». Ожидается, что он будет реализован не просто как программа строительства объектов, а как инструмент развития отечественного производства, привлечения малого и среднего бизнеса, подготовки кадров и локализации строительных материалов, и его эффект может выйти далеко за рамки строительной отрасли.

Мой главный вывод заключается в следующем: Казахстан постепенно переходит от модели экономики, где основную роль играли добыча и экспорт природных ресурсов, к более сложной и диверсифицированной модели. Но этот переход ещё не завершён. Для устойчивого развития нам необходимо добиться трёх результатов: чтобы отечественная промышленность производила больше товаров с высокой добавленной стоимостью, чтобы частный бизнес становился самостоятельным источником инвестиций и инноваций, а экономический рост сопровождался повышением реальных доходов населения.

Я бы сказал, что 4,5% — это хороший показатель, но гораздо важнее, какой фундамент мы создаём под эти проценты. Ведь задача Казахстана заключается не просто в том, чтобы расти быстрее сегодня, а в том, чтобы создать экономику, способную устойчиво развиваться независимо от колебаний цен на нефть и внешней конъюнктуры.