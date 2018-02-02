Частный дом горел в одном из жилых массивов Астаны

В ночь с первого на второе февраля в одном из жилых массивов Астаны горел частный дом, передает Kazpravda.kz.
"2 февраля 2018 года около трех часов ночи на пульт дежурного диспетчера Службы пожаротушения города Астаны поступило сообщение о загорании дома в ЖМ "Новая Ильинка". По вызову незамедлительно выехал личный состав на специализированной пожарной технике. По прибытии органов государственной противопожарной службы установлено, что пожар происходит в двухэтажном частном жилом доме. Площадь пожара, по предварительным данным, составила порядка 200 квадратных метров", – сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.
Отмечается, что усилиями 24 пожарных при использовании 6 единиц специализированной техники пожар локализован в половине пятого утра, еще через полчаса ликвидирован полностью. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается.
КЧС МВД РК в очередной раз призывает население к соблюдению элементарных правил пожарной безопасности.
"Комитет по чрезвычайным ситуациям проводит регулярную профилактическую работу – встречи с населением, выступления через СМИ. Однако не всегда к предупреждениям спасателей граждане относятся серьезно. Мы живем в век информационных технологий, когда все, что нам необходимо знать для собственной безопасности, лежит на поверхности. Осталось, чтобы мы сами позаботились о том, чтобы изучить их, в том числе и по линии предупреждения пожаров, потому что мы первые, кто ответственен за свою жизнь и жизни наших близких", – подчеркнул Руслан Иманкулов.
