"Чё ты, братуха, обижаешься?!" — по факту оскорбления полицейского проводят расследование в Костанае
В одном из Instagram-пабликов было размещено видео, на котором неизвестный мужчина снимает на видео стража порядка, находящегося при исполнении служебных обязанностей, и призывает его сказать на камеру: «Жизнь – ворам!». В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области прокомментировали данный факт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на alau.kz.
По данному факту управлением полиции города Костаная начато досудебное расследование, предусмотренное частью 1 статьи 378 УК РК «Оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей».
В настоящее время проводится необходимые следственные мероприятия.
Санкция статьи предполагает штраф от 80 МРП либо исправительные работы, либо арест на срок до 20 суток.