Результаты прошедших выборов были предсказуемы, поскольку уровень общественного доверия к Касым-Жомарту Токаеву сейчас выше, чем в 2019 году. Тогда в процентном соотношении за него было отдано порядка 75% голосов, сейчас – на уровне 81%. Но в количественном плане показатели уменьшились: нынче за действующего Президента проголосовали 6,4 млн человек, а на прошлых выборах – более 6,5 млн.

Уменьшение связано с более низкой явкой, и она, скорее всего, будет снижаться и дальше. Фонд имени Фридриха Эберта проводил социо­логические опросы молодежи в 2016 и 2021 годах. И тогда у молодых людей спрашивали, готовы ли они ходить на выборы. Так вот, количество положительных ответов уменьшилось.

Но это не значит, что молодежь аполитична. Нам нужно поработать над ее доверием к политическому процессу, дать уверенность в том, что голоса молодых действительно имеют значение.

Чего же ждут казахстанцы от вновь избранного Президента?

Сейчас всем нам нужно очень внимательно изучить предвыборную платформу, с которой Касым-Жомарт Токаев шел на выборы. В ней четко и ясно изложена его программа на следующие семь лет. Именно основываясь на этой программе, мы будем измерять эффективность работы избранного президента.

Если говорить об остальных кандидатах, то, честно говоря, большинство из них не были известны широкой публике. Они не предложили в своих программах какого-то комплекс­ного видения дальнейшего развития Казахстана. В них даже не чувствовались реальные президентские амбиции. Ощущалось, что они сконцент­рировали свои программы на проблематике, которой и так занимаются их организации.

Например, правозащитница Салтанат Турсынбекова больше сконцентрировалась на правах человека, проб­лемах семейно-бытового насилия, правах женщин. Каракат Абден – на семейных ценностях, языке.

Получат ли определенный процент доверия организации, которые они представляют? Была точка зрения, что, например, ОСДП и партия «Ауыл» использовали эти выборы только как подготовку к парламентским в 2023 году.

Но, на мой взгляд, их электоральные кампании в этот раз прошли достаточно вяло, и насколько они на самом деле смогли привлечь электорат к своим идейным ценностям и целям, пока непонятно. Думаю, нашим потенциальным кандидатам нужно усиливаться в плане применения современных политтехнологий, завоевания внимания избирателей.

Более интересным было появление графы «Против всех». Уверена, она должна иметь место в бюллетене. Это тоже показатель определенного отношения общества, может, даже протестного.

Но больше она полезна для властей в том плане, что повышает явку граждан на избирательные участки. Несогласные теперь могут не просто не пойти на выборы, а пойти и отметить свою позицию графой «Против всех». К тому же эта графа демонстрирует долю избирателей, которые являются потенциальным электоратом новых политических лидеров и партий.

Помимо снижения от выборов к выборам показателей явки избирателей, мы должны обратить внимание на сильные региональные диспропорции. Например, в Туркестанской области явка превысила 80%, а в Алматы не достигла и 30%.

Однако я бы не стала сравнивать понятия «политическая культура» и «явка» – это далеко не синонимы. Политическая культура у нас находится в процессе развития. Думаю, со временем общество будет более критически и более осмыс­ленно воспринимать различную активность политиков, начнет требовать от них большей эффективности.

В этой связи хотелось бы отметить, что, несмотря на призывы оппозиционных личностей к протестам, попытки инициировать массовые волнения не увенчались успехом. Это указывает на развитие в общественном сознании устойчивости к такого рода провокациям.

После жесткого, меняющего сознание трагического января мы находимся в процессе перемен. Они были начаты сразу, Президент за этот год предложил несколько пакетов реформ.

Процесс трансформации начат, и пока делать выводы рано. Но учитывая, что общество еще наблюдает, а изменения пошли, не было и оснований для массовых волнений.

Тем более, как я уже говорила, рейтинги Касым-Жомарта Токаева сейчас выше, чем когда-либо. Останавливать ход реформ Президент не намерен. И если власть и общество будут слышать друг друга, то трагедия, подобная январской, никогда не повторится.