Чего же ждут казахстанцы от вновь избранного Президента?

Политика
​​​​​​​Жулдызай Искакова, политолог

Результаты прошедших выборов были предсказуемы, поскольку уровень общественного доверия к Касым-Жомарту Токаеву сейчас выше, чем в 2019 году. Тогда в процентном соотношении за него было отдано порядка 75% голосов, сейчас – на уровне 81%. Но в количественном плане показатели уменьшились: нынче за действующего Президента проголосовали 6,4 млн человек, а на прошлых выборах – более 6,5 млн.

Уменьшение связано с более низкой явкой, и она, скорее всего, будет снижаться и дальше. Фонд имени Фридриха Эберта проводил социо­логические опросы молодежи в 2016 и 2021 годах. И тогда у молодых людей спрашивали, готовы ли они ходить на выборы. Так вот, количество положительных ответов уменьшилось.

Но это не значит, что молодежь аполитична. Нам нужно поработать над ее доверием к политическому процессу, дать уверенность в том, что голоса молодых действительно имеют значение.

Чего же ждут казахстанцы от вновь избранного Президента?

Сейчас всем нам нужно очень внимательно изучить предвыборную платформу, с которой Касым-Жомарт Токаев шел на выборы. В ней четко и ясно изложена его программа на следующие семь лет. Именно основываясь на этой программе, мы будем измерять эффективность работы избранного президента.

Если говорить об остальных кандидатах, то, честно говоря, большинство из них не были известны широкой публике. Они не предложили в своих программах какого-то комплекс­ного видения дальнейшего развития Казахстана. В них даже не чувствовались реальные президентские амбиции. Ощущалось, что они сконцент­рировали свои программы на проблематике, которой и так занимаются их организации.

Например, правозащитница Салтанат Турсынбекова больше сконцентрировалась на правах человека, проб­лемах семейно-бытового насилия, правах женщин. Каракат Абден – на семейных ценностях, языке.

Получат ли определенный процент доверия организации, которые они представляют? Была точка зрения, что, например, ОСДП и партия «Ауыл» использовали эти выборы только как подготовку к парламентским в 2023 году.

Но, на мой взгляд, их электоральные кампании в этот раз прошли достаточно вяло, и насколько они на самом деле смогли привлечь электорат к своим идейным ценностям и целям, пока непонятно. Думаю, нашим потенциальным кандидатам нужно усиливаться в плане применения современных политтехнологий, завоевания внимания избирателей.

Более интересным было появление графы «Против всех». Уверена, она должна иметь место в бюллетене. Это тоже показатель определенного отношения общества, может, даже протестного.

Но больше она полезна для властей в том плане, что повышает явку граждан на избирательные участки. Несогласные теперь могут не просто не пойти на выборы, а пойти и отметить свою позицию графой «Против всех». К тому же эта графа демонстрирует долю избирателей, которые являются потенциальным электоратом новых политических лидеров и партий.

Помимо снижения от выборов к выборам показателей явки избирателей, мы должны обратить внимание на сильные региональные диспропорции. Например, в Туркестанской области явка превысила 80%, а в Алматы не достигла и 30%.

Однако я бы не стала сравнивать понятия «политическая культура» и «явка» – это далеко не синонимы. Политическая культура у нас находится в процессе развития. Думаю, со временем общество будет более критически и более осмыс­ленно воспринимать различную активность политиков, начнет требовать от них большей эффективности.

В этой связи хотелось бы отметить, что, несмотря на призывы оппозиционных личностей к протестам, попытки инициировать массовые волнения не увенчались успехом. Это указывает на развитие в общественном сознании устойчивости к такого рода провокациям.

После жесткого, меняющего сознание трагического января мы находимся в процессе перемен. Они были начаты сразу, Президент за этот год предложил несколько пакетов реформ.

Процесс трансформации начат, и пока делать выводы рано. Но учитывая, что общество еще наблюдает, а изменения пошли, не было и оснований для массовых волнений.

Тем более, как я уже говорила, рейтинги Касым-Жомарта Токаева сейчас выше, чем когда-либо. Останавливать ход реформ Президент не намерен. И если власть и общество будут слышать друг друга, то трагедия, подобная январской, никогда не повторится.

Популярное

Все
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Третий год жители Енбекшиказахского района Алматинской области требуют закрыть промышленный карьер, расположенный рядом с жилым сектором
Ситуацию с бесплодием в Казахстане можно решить, увеличив доступность вспомогательных репродуктивных технологий для населения
В земельном законодательстве выявлены лазейки для коррупции
Чего же ждут казахстанцы от вновь избранного Президента?
Беспрецедентный иск рассматривался в специализированном межрайонном экономическом суде Северо-Казахстанской области
Казахстанская экономика оказалась более устойчивой, чем предполагали критики системы
Выборы являются одним из важных индикаторов политической культуры граждан
Ветеринарная сфера нуждается в основательном переустройстве, начинать которое следует с повышения статуса ветеринарного врача
Главное – верить в себя
У плывущих на одном корабле – одна судьба
На высоком уровне
Турки-ахыска: 78 лет в Казахстане
Оказались не в том месте и не в то время
Министр экологии пригрозил не выдать разрешение на эмиссию компании «АрселорМиттал Темиртау», если ее металлургический комбинат не снизит вредные выбросы
Наравне со сверстниками
Батареи не греют, а счета растут
Центр привлечения инвестиций
С заботой о племенном стаде
Шалят не по-детски
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве

Читайте также

Политика , Кадровые назначения , Мажилис
В Мажилисе – новый депутат
Политика
Предварительный отчет миссии БДИПЧ ОБСЕ о ходе и итогах эле…
Политика
Выборы являются одним из важных индикаторов политической ку…
Политика
Казахстанская экономика оказалась более устойчивой, чем пре…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]