Чешские власти заявили о готовности упростить название страны и ввести в употребление "Чехия", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.
"Чешская республика" останется официальным названием, однако, по мнению руководства страны, сокращенный вариант будет проще использовать, в частности, при маркировке продуктов и одежды или на спортивных соревнованиях, говорится в информации.
Если инициативу одобрит парламент, название представят для внесения в соответствующую базу ООН.
Таким образом, "Чехия" может стать официальным коротким географическим названием, как "Франция" вместо "Французская республика" или "Россия" вместо "Российская Федерация".
Чешская республика образовалась после разделения Чехословакии на два государства в 1993 году.
Многие из крупнейших экспортеров страны, например, бренд Pilsner Urquell, используют лишь одно слово при маркировке продукции – Czech (вместо Czech Republic).
Однако, как отмечается, в английском языке Czech – это прилагательное, поэтому не может использоваться в качестве официального названия страны.
Инициативой властей довольны не все: некоторые считают название "Чехия" неблагозвучным, а также полагают, что в английском написании его можно будет спутать с Чечней, заключается в сообщении.