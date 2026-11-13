Чеховская меланхолия и мольеровский цинизм: звезды Театра наций показали лучшие спектакли на гастролях в Астане

На главной сцене «Астана Опера» совсем недавно развернулись большие драматические гастроли. Московский Театр Наций представил столичной публике два абсолютно полярных по духу спектакля — экзистенциального «Дядю Ваню» Стефана Брауншвейга и сатирического «Тартюфа» Евгения Писарева, доказав, что тонкое психологическое искусство способно органично заполнить огромное оперное пространство, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

Первым аккордом гастролей российских артистов стал «Дядя Ваня» в прочтении прославленного французского режиссера Стефана Брауншвейга. Постановка лишена нафталинового налета традиционных русских усадеб: действие разворачивается в минималистичном, холодном пространстве. Здесь на первый план выходит не только трагедия упущенных человеческих жизней, но и глобальная экологическая катастрофа, о которой задолго до современных экоактивистов рассуждал чеховский доктор Астров.

Известный российский актер Евгений Миронов, исполняющий роль Ивана Войницкого, проводит своего героя через сложнейшую амплитуду отчаяния, заставляя огромный зал замирать в абсолютной тишине. Оценивая весь масштаб зрительского сопереживания и тесный контакт с публикой, народный артист России, художественный руководитель Театра Наций находит точное объяснение тесным связям двух стран.

«Мне очень хотелось Театр Наций привезти именно в Казахстан, в Астану, где мы не были. Судя по тому, как нас здесь принимают, – у меня ощущение, что мы очень близки. И даже не потому, что кто-то видел мои фильмы. Что-то есть, нас объединяющее: во-первых, прошлое, история, русский язык, который здесь хорошо знают, традиции», – прокомментировал он.

Не меньшее впечатление на труппу произвел и сам город. Народный артист России Виктор Вержбицкий, блестяще воплотивший на сцене образ профессора Серебрякова — персонажа желчного и эгоцентричного, — в жизни не скрывал искреннего восхищения казахстанской столицей.

«Мы в восторге от Астаны, от приёма. Мы вчера наслаждались богатейшей архитектурой, восхищались мастерами зодчества, которые построили театр всего за три года. Нас прекрасно приняла публика», – пояснил актер.

К слову, оперная сцена с ее колоссальными объемами и специфической акустикой традиционно диктует свои жесткие правила, заставляя драматических актеров. искать совершенно иные способы взаимодействия с залом.

Выход за рамки привычного камерного формата стал серьезным вызовом, с которым звездный коллектив справился виртуозно. Такую значимость момента подчеркнула заслуженная артистка России Марина Александрова, чья Елена Андреевна получилась невероятно холодной и магнетической.

«Любой приезд в незнакомый город, незнакомый театр – это всегда дополнительное волнение. И всегда приятно, когда помогает театр, в который ты приезжаешь. Здесь мы столкнулись с невероятным единением. Очень приятно, что мы первый драматический театр, который играет на сцене театра «Астана Опера». Это ещё один культурный мост между Казахстаном и Россией», – считает актриса.

Если чеховский текст погружал зрителя в тягучую рефлексию, то показанный следом «Тартюф» в постановке Евгения Писарева сработал как контрастный душ. Режиссер перенес классическую комедию Мольера в современность, метко определив жанр как «семейное драмеди».

Стильный особняк нынешних нуворишей становится ареной, где обаятельный, но опасный манипулятор Тартюф втирается в доверие к наивному хозяину дома. В этой постановке сатира звучит хлестко, смешно и актуально, доказывая, что механизмы человеческой доверчивости и лицемерия ничуть не изменились на протяжение нескольких веков.

Оба спектакля прошли с полными аншлагами и завершились долгими овациями зала. Столь теплый прием стал лучшим доказательством того, что живой разговор о вечных человеческих слабостях и поиске смысла одинаково понятен зрителю на любой сцене и в любую эпоху.