Свежий выпуск Чеховское ассорти Айгуль БИДАНОВА, Семей

Организовали творческое состязание школьников «А. П. Чехов – нескучная история…» Литературно-мемориальный музей Ф. Достоевского, ОО «Семипалатинский русский социально-культурный центр», Государственный русский драматический театр им. Ф. Достоевского и городской отдел образования.

Среди задач конкурса – выявление и дальнейшая поддержка одаренных детей, стимулирование творческой активности учащихся. Откликнулись на призыв участвовать коллективы шести школ, причем возрастная категория юных лицедеев варьировалась от 11 до 17 лет.

В итоге жюри первое место присудило гимназии № 6 за веселое «Чеховское ассорти» по рассказам «Дочь Альбиона», «Пересолил», «Смерть чиновника», «Лошадиная фамилия» и школе № 29 за трагикомичное «Предложение». Второе место обеспечил школе-лицею № 7 «Медведь», на третье место привел школу № 43 «Прекрасный мир прекрасного человека» (из жизни А. П. Чехова и героев его произведений).

В целом школьники Семея поразили своими театральными постановками не только зрителей, но и профессиональных актеров.



