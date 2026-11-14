Чеканная летопись Великой степи

Казахстанские инвестиционные и памятные монеты стали эталоном качества и красоты во всем мире

коллаж Натальи Ляликовой

В обрамлении новейших технологий

Памятные монеты Национального банка Казахстана не первый год выступают полноправными культурными послами нашей республики на международной арене. Отечественные мастера чеканки регулярно участвуют в престижнейших мировых смот­рах, где их работы неизменно вызывают неподдельный интерес искушенных экспертов.

Раз за разом казахстанские монеты завоевывают главные награды на таких авторитетных международных конкурсах, как Vicenza Numismatica в Италии и глобальная премия Coin of the Year.

Международное жюри всегда особо отмечает самобытные серии, глубоко уходящие корнями в отечественную историю. Так, серия «Сказки народа Казахстана» и памятные изделия, посвященные выдающимся историческим личностям, не раз признавались лучшими в мире по оригинальности дизайна и эталонному качеству исполнения. Секрет этого стабильного успеха кроется в уникальном умении гармонично соединять древние мотивы с самыми передовыми технологиями обработки металла.

– Международное жюри отмечает прежде всего согласованность художественного замысла, сложных технологических решений и высокого качества чекана казахстанской монеты, – говорит главный специалист-дизайнер департамента наличного денежного обращения Национального банка республики Жанна Нугербек. – Национальные мотивы придают узнаваемость, а мас­терство исполнения позволяет раскрыть их выразительность.

Казахстанские монеты получают международное признание за сочетание художественного и технологического мастерства. Например, в 2025 году серебряная монета Aq tuńǵiyq заняла третье место в номинации «Лучшая памятная серебряная монета» на конкурсе в рамках Конференции директоров монетных дворов в Кейптауне (ЮАР).

В 2024 году монета Teńgege 30 jyl стала финалистом IACA’s Excellence in Currency Awards в номинации «Лучшая юбилейная монета». Для нас эти награды – признание успеха совместной работы дизайнеров Национального банка и специалистов Казахстанского монетного двора.

Если говорить о культурном коде

Безупречным примером инженерного и творческого взаимодействия служит монета Aq tuńǵiyq. При ее создании мастера применили полупрозрачную эмаль, которая формирует поразительный оптический эффект настоящей водной поверхности. Сквозь эту иллюзорную толщу отчетливо просматриваются рельефные детали прорисованного дна водоема, а объемное изображение цветка кувшинки логично становится визуальным центром композиции.

Инновационная технология здесь достоверно передает саму природу. Если говорить о культурном коде, то монеты передают образы бескрайней степи, динамичные элементы древнего «звериного стиля», национальный орнамент и глубокие сюжеты преданий. Мастерам крайне важно осмыслить исторический характер и подлинное значение каждого символа, чтобы через многоуровневый рельеф и игру фактуры найти для них максимально выразительную современную форму.

– В мировой индустрии чеканки сейчас заметен четкий тренд на нестандартные формы. Мы успешно экспериментируем в этом направлении, выпуская монеты-полусферы, прямоугольные формы или изделия в виде традиционного тумара (талисмана). Технологически настроить прессы для таких изделий – задача колоссальной сложности. Инженерам необходимо до миллиметра рассчитать распределение металла при ударе штемпеля, чтобы податливый сплав равномерно заполнил все элементы. Задумка художника здесь часто опережает техническое оборудование, требуя внедрения передовых методов работы с высоким рельефом, оксидированием и даже вставками из драгоценных камней, таких как бриллианты или натуральный сердолик. Наш монетный двор постоянно развивается, и мы продолжаем расширять технологические возможности производства, – подчеркивает Жанна Нугербек.

Для дизайнера это особенно ценно: появляются новые способы работы с формой, цветом и самой конструкцией изделия. Например, развивается запатентованная технология окрашивания тантала: следующим шагом станет получение сразу нескольких цветов на одной монете, что расширяет палитру и позволяет использовать уникальные свойства самого металла. Еще одно интересное направление – монеты с подвижными элементами. Опыт создания раскрывающейся конструкции «Тұмар» получил дальнейшее развитие в монете-календаре Táńirlik kúntizbe с точным механизмом позиционирования. В ней предусмотрено 12 положений, что позволяет сопоставлять годы в пределах 60-летнего цикла. В таком проекте важна согласованность художественного и инженерного решений. Параллельно совершенствуются технологии высокого рельефа с применением классической чеканки. Задумка художника действительно может опережать производственные возможности, и тогда начинается кропотливая совместная работа, пробы и корректировка.

Космический металл и цифровая скульптура

Абсолютной гордостью рес­публики на мировом рынке, по мнению экспертов по металлообработке, стали уникальные биметаллические монеты, виртуозно сочетающие благородное серебро и редчайший аэрокосмический материал – тантал.

Идея использования этого сверхпрочного тяжелого металла неразрывно связана с космичес­кой тематикой и легендарным космодромом Байконур. Наличие собственного мощного производства на базе Ульбинского металлургического завода позволило провести беспрецедентную исследовательскую работу и получить эксклюзивный мировой патент на способ изготовления подобных монет.

Зарубежным дворам до сих пор невероятно сложно повторить этот опыт, поскольку непокорный тантал требует абсолютно специфического подхода к чеканке. Сам процесс окрашивания тантала представляет собой настоящее научное чудо: в ходе электрохимического анодирования на поверхности формируется микроскопическая оксидная пленка, создающая палитру глубоких оттенков без использования искусственных красок. Безусловным технологическим венцом этих разработок стала монета «Байқоңыр – 70 жыл», полностью отчеканенная из цельного тантала, что потребовало колоссального напряжения инженерной мысли.

– Наше историческое, художест­венное и культурное нас­ледие – неисчерпаемый источник вдохновения, – разъясняет Жанна Нугербек. – В системе казахского орнамента прослеживается преемственность с искусством сакского «звериного стиля» и тюркскими традициями. Для нас работа всегда начинается с концепции, после чего выбирается способ воплощения рельефа – классическая ручная лепка, цифровое моделирование или их сочетание. Цифровые инструменты позволяют точнее работать с объемом, соотношением планов и деталями.

Зеркало тюркской философии

Инвестиционные монеты, такие как популярные серии Kokbóri и Altyn barys, пользуются стабильным спросом у коллекционеров не только из-за чистоты драгоценного металла, но и благодаря бескомпромиссному качеству исполнения. Инженеры и технологи предприятия в Усть-Каменогорске вкладывают колоссальный труд в каждый отчеканенный экземпляр. Когда речь идет о технологии proof, рабочая зона превращается в подобие стерильной лаборатории, ведь малейшая пылинка способна навсегда испортить безупречную зеркальную поверхность. Особым примером такого концептуального совершенства стала монета Táńirlik tanym (Взгляд Тенгри) из знаменитой серии «Идеи мироздания» 2023 года.

– Высокое качество обеспечивается строгим и последовательным контролем на всех этапах производства – от соответствия металла заявленной пробе до проверки готовых монет, –

поясняет специалист.

Отдельные требования предъявляются к коллекционным монетам качества proof. Зеркальное поле требует особенно тщательной подготовки заготовок и штемпелей, хирургической чистоты рабочей зоны и бережного обращения. Даже незначительный дефект может стать основанием для отбраковки. Если же говорить о самых сложных проектах, то Táńirlik tanym – это монета, в которой тюркская философия раскрывается через сочетание металлов. Они словно обхватывают друг друга, образуя единое целое.

В этом решении отражена идея гармонии и равновесия противоположных начал, а в центре композиции находится мировое древо – Байтерек. В подобных проектах взаимодействие художников и технологов критически важно уже на этапе эскиза, и в процессе работы первоначальное решение может корректироваться, чтобы обеспечить качественную чеканку, сохранив основную идею. День национальной валюты красноречиво напоминает всем нам о том, что казахстанский тенге – это не только основа экономичес­кой независимости республики, но и осязаемое воплощение уникального культурного кода, навсегда отлитое в благородном металле.