Человеческие останки обнаружили на месте сгоревшего ТЦ в селе Масанчи

Иллюстративное фото: primeminister.kz/Бауыржан Жуасбаев
Человеческие останки обнаружили на месте сгоревшего торгового центра в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области, передает Kazpravda.kz
.
"11 февраля в 12:07 часов в дежурную часть Департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение о том, что в селе Масанчи Кордайского района, в здании "Торговый центр" (после пожара, имеется обрушение крыши) в ходе расчистки под завалами обнаружены обгоревшие человеческие останки", – сообщил советник акима Жамбылской области Канат Кульшманов в Facebook.
Для установления личности погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе продолжает работу.
Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла групповая драка
. Несколько человек погибли
, несколько десятков участников драки получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. В ходе массовых беспорядков были повреждены
более 30 частных домов и более 20 машин. Силами полиции конфликт был локализован.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание, в ходе которого сделал заявление
в связи с происшествием и дал ряд поручений по устранению последствий инцидента. Была создана правительственная комиссия
по ликвидации последствий беспорядков, которая незамедлительно направилась на место событий
.
Позднее глава МВД РК Ерлан Тургумбаев на брифинге рассказал
, что к массовым беспорядкам в селе Масанчи участники конфликта призвали через социальные сети около 300 человек.
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал
распространение ложной информации о событиях, а также напомнил об ответственности
за такие действия.
Генпрокуратура РК призвала казахстанцев не поддаваться провокациям
.
Позже стало известно, что количество жертв беспорядков увеличилось
до 10 человек.