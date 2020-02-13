Человеческие останки обнаружили на месте сгоревшего ТЦ в селе Масанчи

Общество
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Иллюстративное фото: primeminister.kz/Бауыржан Жуасбаев
Человеческие останки обнаружили на месте сгоревшего торгового центра в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области, передает Kazpravda.kz.   

"11 февраля в 12:07 часов в дежурную часть Департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение о том, что в селе Масанчи Кордайского района, в здании "Торговый центр" (после пожара, имеется обрушение крыши) в ходе расчистки под завалами обнаружены обгоревшие человеческие останки", – сообщил советник акима Жамбылской области Канат Кульшманов в Facebook.

Для установления личности погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе продолжает работу.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла групповая драка. Несколько человек погибли, несколько десятков участников драки получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. В ходе массовых беспорядков были повреждены более 30 частных домов и более 20 машин. Силами полиции конфликт был локализован.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание, в ходе которого сделал заявление в связи с происшествием и дал ряд поручений по устранению последствий инцидента. Была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий беспорядков, которая незамедлительно направилась на место событий.

Позднее глава МВД РК Ерлан Тургумбаев на брифинге рассказал, что к массовым беспорядкам в селе Масанчи участники конфликта призвали через социальные сети около 300 человек.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал распространение ложной информации о событиях, а также напомнил об ответственности за такие действия.

Генпрокуратура РК призвала казахстанцев не поддаваться провокациям.

Позже стало известно, что количество жертв беспорядков увеличилось до 10 человек.

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