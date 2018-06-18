Человеческий череп и старинные предметы обнаружили рабочие в Восточном Казахстане

Археологическую находку сделали рабочие в ауле Аккайнар Катонкарагайского района Восточно-Казахстанской области. Экскаваторщик, копающий землю для прокладки водопровода, наткнулся на человеческий череп и предметы быта. Об этом пишет на своей странице в Facebook сотрудник Археологического института имени Алькея Маргулана Галымжан Киясбек, передает МИА "Казинформ".
Проводящему раскопки на территории некрополя Берель Галымжану Киясбеку совместно с группой других археологов поступил телефонный звонок от местного жителя.
"Мы вели раскопки некрополя Берель. Сегодня поступил телефонный звонок, что в ауле Акайнар (Чернова) Катонкарагайского района экскаваторщик, копающий землю для прокладки водопровода, обнаружил человеческий череп и предметы быта.
Вшестером мы отправились в этот аул: Елдос Кариев (ВКГУ), Самат Смашев (военно-исторический музей в Астане), Сергей Викторович (Санкт-Петербург) и два студента ВКГУ – Сунгат и Тулек.
Когда мы прибыли нам место, череп, бронзовый казан и предметы из железа были собраны и завернуты в белую материю. Бронзовый казан относится к эпохе саков-скифов. Это очень удачная находка! Это удивительно, что такие предметы обнаружены случайно, а не во время археологических раскопок!" – отметил ученый.
Затем специалисты очистили найденные предметы и начали раскопки.
"Кости человека были обнаружены на глубине всего 20-30 сантиметрах от поверхности земли. На поверхности нет никаких следов жилища. Жители аула говорят, что теперь улица, на которой строится трубопровод, идет в другом направлении, (20-30 лет назад, может быть и раньше) здесь находился дом с садом. Во время обработки земли здесь не раз обнаруживали останки людей, но они выбрасывались вместе со строительным мусором и костями животных. Часть захоронения постепенно разрушалась, его разбирали. Выяснилось, что во время рытья могилы были обнаружены останки двух человек, лежащих головами на запад", – написал Галымжан Киясбек.
Вместо работ по прокладке водопровода археологи ведут свои раскопки.
"Поэтому мы надеемся, что будут еще хорошие новости", – отметил ученый.
Проводящему раскопки на территории некрополя Берель Галымжану Киясбеку совместно с группой других археологов поступил телефонный звонок от местного жителя.
"Мы вели раскопки некрополя Берель. Сегодня поступил телефонный звонок, что в ауле Акайнар (Чернова) Катонкарагайского района экскаваторщик, копающий землю для прокладки водопровода, обнаружил человеческий череп и предметы быта.
Вшестером мы отправились в этот аул: Елдос Кариев (ВКГУ), Самат Смашев (военно-исторический музей в Астане), Сергей Викторович (Санкт-Петербург) и два студента ВКГУ – Сунгат и Тулек.
Когда мы прибыли нам место, череп, бронзовый казан и предметы из железа были собраны и завернуты в белую материю. Бронзовый казан относится к эпохе саков-скифов. Это очень удачная находка! Это удивительно, что такие предметы обнаружены случайно, а не во время археологических раскопок!" – отметил ученый.
Затем специалисты очистили найденные предметы и начали раскопки.
"Кости человека были обнаружены на глубине всего 20-30 сантиметрах от поверхности земли. На поверхности нет никаких следов жилища. Жители аула говорят, что теперь улица, на которой строится трубопровод, идет в другом направлении, (20-30 лет назад, может быть и раньше) здесь находился дом с садом. Во время обработки земли здесь не раз обнаруживали останки людей, но они выбрасывались вместе со строительным мусором и костями животных. Часть захоронения постепенно разрушалась, его разбирали. Выяснилось, что во время рытья могилы были обнаружены останки двух человек, лежащих головами на запад", – написал Галымжан Киясбек.
Вместо работ по прокладке водопровода археологи ведут свои раскопки.
"Поэтому мы надеемся, что будут еще хорошие новости", – отметил ученый.