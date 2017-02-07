Человеческий капитал – основа конкурентоспособности Статьи 1246 Гульмира Исимбаева, заместитель председателя Мажилиса Парламента РК, руководитель фракции «Нур Отан»

Особую актуальность такая «корректировка курса» обретает в условиях современного, динамично меняющегося мира. Глобальная реальность диктует свои императивы и требует принятия решений, адекватных времени. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» – и есть такой императив в преддверии начала новой эры – эры Четвертой индустриальной революции.



Как справедливо отмечает Глава государства, вскоре бурное развитие информационных технологий и повсеместная «оцифровка» экономики приведут к исчезновению ряда отраслей и созданию принципиально новых. И чтобы не выпасть из парадигмы развития мировой цивилизации, нам необходимо своевременно обеспечить базу перехода к постиндустриальному обществу, осуществив ускоренную модернизацию экономики за счет технологического прорыва.



Не случайно эта сложная и комплексная задача определена в качестве первого приоритета в нынешнем Послании Президента. В связи с этим Главой государства даны конкретные поручения Правительству.



Во-первых, разработать и принять отдельную программу «Цифровой Казахстан», в которой будут сформулированы четкие механизмы внедрения цифровых сервисов во все сферы жизни и деятельности общества, от субъектов экономики до субъектов социальной инфраструктуры, учреждений здравоохранения и образования.



Сегодня так называемый «информационный сектор» – это не только передовые отрасли материального производства продукции с высокой добавочной стоимостью, но и сферы, предлагающие навыки коммуникации, производство информационных технологий и программного обеспечения. Залогом успешной реализации этой задачи выступает поддержка инноваций и оперативное их внедрение в производство, приоритетное привлечение инвестиций в IT-сектор на условиях преференций и, что важно – развитие собственного научного и инновационного потенциала на базе ведущих отечественных вузов, Назарбаев Университета и ПИТ «Алатау».



И здесь хотелось бы обратить внимание на ту часть Послания, которая затрагивает все население и важность которой переоценить невозможно. Речь об улучшении качества человеческого капитала (четвертый приоритет), что, соответственно, требует и качественных изменений в системе образования, здравоохранения, в сфере социального обеспечения населения. Указывая на то, что образование должно стать цент­ральным звеном новой модели экономического роста, Глава государства актуализирует необходимость активного внедрения в учебный процесс IT-знаний, финансовой грамотности, принципа трехъязычия, обеспечения доступности населения к получению качественного образования.



В контексте образовательных реформ активно дискутируется вопрос включения в учебные программы преподавания на английском языке. И здесь Президент Нурсултан Назарбаев расставляет все точки над «i»: английский язык внедрять необходимо, но делать это нужно поэтапно, разумно взвешивая все аргументы «за» и «против». «Анг­лийский язык является языком новых технологий, новых производств, новой экономики. Начиная с 2019 года обучение по некоторым предметам в 10–11-х классах будет проходить на английском языке. При этом казахский язык сохранит свою доминирующую позицию», – отмечает Глава государства. Кстати, сейчас 70% школьников обучаются в школах с казахским языком обучения, в 2016 году 72% выпускников сдавали ЕНТ на государственном языке.



Актуальность задачи создания высокоэффективной системы образования в современных реалиях не оспаривается. Очевидный факт: уже сегодня, в условиях Третьей индустриальной революции, конкурентоспособность наций зависит от уровня развития творческого потенциала человека. И главным трендом в этих условиях становится непрерывное образование для всех.



Бурное развитие информационных технологий, которые радикальным образом изменяют базис производства, и грядущая экспансия «наукоемких» производств, о которых было отмечено выше, диктуют осознанную необходимость освоения новых навыков и знаний на протяжении всей жизни. При этом инвестиции в образование рассматриваются не только как залог успешной самореализации личности и осознания собственной ценности и социальной значимости, но и как важнейшее условие экономичес­кого роста страны, ее конкурентоспособности, демократического развития общества.



Перед образовательными учреждениями такая парадигма образования ставит задачу формирования способности адаптироваться к быстро изменяющимся условиям жизни не только у молодых людей. По сути, речь идет о формировании «обучающегося общества».



В рыночной экономике постоянно растет спрос на обновление и расширение знаний, востребованность кадров, восприимчивых к инновациям, обладающих нестандартным мышлением. Поэтому учебные программы на всех уровнях образования должны быть нацелены не просто на усвоение материала, а на развитие способностей критического мышления, побуждение к творческому поиску, к самостоятельной продуктивной деятельности.



В связи с этим Правительству также дано поручение представить соответствующие предложения.



А в контексте уже реализуемых инициатив следует особо отметить предложенный Главой государства проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», призванный дать первую рабочую профессию и возможность трудоустройства. В первую очередь бесплатное образование должно охватить безработную и самозанятую молодежь. Цель проекта – увеличить количество граждан, освоивших рабочие специальности, в 2 раза за пять лет (2017–2021 гг.). Это чуть более 100 тыс. человек. К слову, проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех» можно расценивать и в качестве одного из этапов непрерывного образования, поскольку он ориентирован также на людей трудоспособного возраста, не имеющих профессионального образования, и направлен приоритетно на подготовку специалис­тов именно новых производств.



Сегодня от многих экспертов можно услышать мнение о том, что важнейшим компонентом обеспечения стабильного развития и национальной безопас­ности государства является высокий уровень образованности населения. И с этим сложно не согласиться. Поскольку пробелы в образовании устраняются долго и трудно, а эффект от них может быть разрушительным.



С приоритетом развития сферы образования логично увязывается и еще одна комплексная задача, выделенная Президентом, – модернизация рынка труда. Как уже отмечалось, в процессе технологической модернизации экономики в традиционных отраслях будут постепенно высвобождаться трудовые ресурсы. Одновременно с этим будет расти спрос на высококвалифицированных специалистов в инновационных сегментах, в новых производствах. Эти процессы обусловят достаточно мощные потоки «межотраслевой миграции» кадров, которые необходимо прогнозировать и регулировать.



В этом контексте своевременно поручение Главы государства Правительству и акимам о разработке соответствующих «дорожных карт», предусматривающих инвестирование в переподготовку сокращаемых работников и их дальнейшее трудоустройство. Для этого предложено реформировать центры занятости и создать единую онлайн-платформу по всем вакантным рабочим местам и всем населенным пунктам рес­публики.



Единая база данных позволит увидеть все вакансии в разрезе областей, городов, населенных пунктов, что увеличивает возможность найти работу.



Конечно же, в социальной части Послания не обойдены вниманием вопросы развития здравоохранения и социального обеспечения. Как известно, с 1 июля текущего года в Казахстане нач­нется внедрение системы обязательного социального медицинского страхования, основанной на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Целевая задача этой меры – обеспечить доступность и высокий уровень медпомощи, а также создать устойчивую сис­тему финансирования отрасли.



В качестве ожидаемых эффектов предполагается усиление материально-технической базы лечебных учреждений, снижение нагрузки на врачей, создание конкурентного рынка медицинских услуг: наряду с государственными клиниками лечить население по страховке будут частные медицинские учреждения. Объемы роста отчислений и взносов государства, работодателей и самозанятого населения распределены на несколько лет, чтобы люди могли привыкнуть и адаптироваться к новой системе.



Еще одна важная мера в сфере здравоохранения – государственное регулирование цен на лекарственные средства. Она предполагает пациентоориентированное обеспечение населения препаратами с доказанной клинической эффективностью, совершенствование системы отбора лекарственных средств, их ценообразования и закупа.



В ближайшее время Правительством будут предприняты позитивные шаги в сфере социального обеспечения населения: с 1 июля текущего года предусмотрено повышение пенсий для 2,1 млн пенсионеров до 20% к уровню 2016 года. Кроме того, с 1 июля 2018 года назначение базовой пенсии будет осуществляться по новой методике. Ее размер будет зависеть от стажа участия в пенсионной системе.



Также, как известно, Президент поручил Правительству пересмотреть уровень прожиточного минимума, привести его в соответствие с реальными потребительскими расходами казах­станцев. Это позволит с 1 января 2018 года повысить для 3 млн человек размеры базовых пенсий, пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, адресной помощи и пособий для воспитывающих детей-инвалидов.



В целях приведения величины прожиточного минимума к новым условиям социально-экономичес­кого развития планируется с 2018 года произвести изменение структуры ПМ путем изменения соотношения его продовольственной и непродовольственной части с 60/;40 на 55/;45. Это повлечет за собой увеличение ПМ в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 15,6%, а также увеличение дополнительных бюджетных расходов на социальные выплаты, рассчитываемые от величины ПМ и МРЗП, которые предусмотрены в республиканском бюджете на 2017–2019 годы (2018 г. – 63 млрд тенге, 2019 г. – 88 млрд тенге).



Конечная цель всех мер – улучшение благосостояния населения, недопущение снижение уровня жизни людей: это приоритетное направление предвыборной программы партии «Нур Отан».



За 25 лет независимого развития Казахстан прочно утвердился в статусе регионального лидера, стал признанным игроком на международной арене. Республике удалось осуществить успешный переход к рыночной экономике, провести знаковые реформы в социальной сфере, глубокие институциональные преобразования. Мы стали первым государством на постсоветском пространстве, получившим возможность председательства в ОБСЕ, заслужили право работать в статусе непостоянного члена в Совете Безопасности ООН. Наша молодая столица стала площадкой проведения важных международных встреч, готовится принять Всемирную выставку «ЭКСПО-2017», стремится стать в течение ближайших лет регио­нальным финансовым центром.



Во всем мире наша страна известна своей взвешенной внешней политикой, основанной на принципах разумного взаимодействия со всеми соседями, миротворчеством Лидера нации, признанным на международной арене.



Достижения независимости республики очевидны и неоспоримы. Но сегодня перед казах­станским обществом стоят новые амбициозные цели и задачи. Их решение напрямую зависит от уровня конкурентоспособности нации. И прежде всего – нового поколения казахстанцев, которым предстоит своим интеллектом, высоким уровнем профессиональных компетенций, творческим потенциалом и созидательными инициативами преумножить эти достижения. Уверена, приоритетное внимание к развитию человеческого капитала в парадигме императивов новой эры развития человеческой цивилизации обеспечит фундамент для успешной реализации всех других актуальных задач, озвученных в нынешнем Послании Главы государства.



