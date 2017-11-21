Свежий выпуск
​Человеческий реквием Брамса
Наталия Акопян

В столице произведение в полном объеме, в 7 частях, прозвучало впервые. Симфонический оркестр Карагандинского концертного объединения им. К. Байжанова возглавил лауреат Всероссийского конкурса дирижеров Петр Грибанов, солировали народная артистка Казахстана и Татарстана Нуржамал Усенбаева и заслуженный деятель РК Азамат Желтыргузов. Хормейстер – Ержан Сансызбаев.

– Это уже стало традицией: каж­дую осень мы исполняем крупные вокально-хоровые сочинения, которые еще не слышали в Астане и в Казахстане, – рассказала член Всемирного хорового совета, художественный руководитель и главный дирижер Камерного хора столичной филармонии Гульмира Куттыбадамова. – Наш хор и Карагандинский симфонический оркестр связывает творческая дружба, совместный проект осуществляем уже третий раз. Нам очень хочется открывать для столичного слушателя новые произведения, новые имена. Мы стремимся, чтобы шедевры мировой музыкальной культуры звучали и были востребованы в Астане.

Брамс заменил канонический латинский текст на немецкий, отказался от изображения картин Страшного суда, не упоминает имя Христа. Брамс вынашивал идею сочинения 9 лет и решился его написать только после смерти матери. Произведение звучит по-особенному, пронзительно, с первых нот берет за душу и не отпускает до конца, держит в эмоциональном напряжении. Здесь можно ощутить всю гамму чувств – от боли и отчаяния до легкости и умиротворения. И нельзя не наблюдать, как плавно движутся руки скрипачей, как нежно скользят смычки по струнам, и от завораживающей музыки порой перехватывает дыхание.

– К «Немецкому реквиему» у меня абсолютная любовь. Это очень чувственная, сокровенная музыка, в ней много таких эмоций, ощущений, впечатлений, которые люди не могут порой проговорить вслух. Брамс своей музыкой говорит и о смерти – но не трагично, и о жизни – без пафоса, и все это – с очень тонким лиризмом, – размышляет Гульмира Куттыбадамова. – Такие произведения позволяют понять музыку, полюбить ее.

Музыка творит чудеса. Подобно водопаду, неизбежно несущему вниз, в произведении слышатся боль утраты, безысходность, бессилие и даже страх. Порой подступает ком к горлу, охватывает оцепенение до озноба и слез на глазах. Но вот тяжесть отступает – и твои чувства становятся более легкими, несущими любовь и одухотворение. Особо чувственной, нежной стала та часть, в которой солировала Нуржамал Усенбаева. Ее талант, вокальное мастерство, манера исполнения вызвали восхищение и благодарность публики.

«Признаюсь, что охотно опустил бы слово «немецкий» и просто поставил бы «человеческий», – отмечал сам Иоганнес Брамс. И действительно: эта музыка как слова утешения и поддержки обращена ко всему человечеству, ко всем нам.

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