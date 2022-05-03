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Человеческое измерение реформ
Айкын Конуров, депутат Мажилиса, глава фракции Народной партии Казахстана

Выступление Главы государства на сессии Ассамблеи народа Казахстана я бы назвал настоящим «человеческим измерением реформ». Предельно четко прозвучали основополагающие мысли нашего Президента. Именно люди, граждане – это важнейшее достояние страны, главный двигатель, цель и смысл преобразований. Без вовлеченности казахстанцев в общее дело ни госаппарат, ни политические решения, ни экономические рычаги не приведут к обновлению государства и общества.

Соответственно, только на человеческое благо должны работать любые законы, иначе все они не имеют смысла. Именно такой свой подход и выразил Президент, когда предложил вынести разработанный проект поправок в Конституцию на общенародный референдум.

Благо каждого человека! Ради этой цели в нашей стране начинается трансформация суперпрезидентской формы правления в более эффективную президентскую рес­публику с сильным Парламентом и действенным гражданским обществом. Наконец, согласно конституционной реформе именно народ должен стать собственником земли и всех природных ресурсов Казахстана. О поистине всенародном значении этого вопроса и говорить не приходится.

Наша партия поддерживает вынесение на референдум и проекта поправки в ст. 91 Конституции, закрепляющего роль
Нурсултана Назарбаева в качестве Основателя независимого Казахстана. Мы считаем это признанием исторической истины, олицетворением непрерывности процесса укрепления нашего государства.

Уверен, что по итогам будущего референдума, как выразился Президент, «территория справедливости» – вокруг и внутри нас – значительно расширит свои границы.

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