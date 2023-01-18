Человеческое отношение

В октябре 2021 года приговором Хромтауского районного суда Антонина (имя изменено) была осуждена на три года ограничения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Старший инспектор службы пробации Хромтауского района департамента УИС по Актюбинской области Алтын Акказие­ва по долгу службы, посетив в очередной раз на дому 64-летнюю женщину, состоя­щую на учете, обратила внимание на скудный запас ее еды. После некоторых раздумий она обратилась за помощью в общественное объединение Кaharman. Волонтеры отреагировали быстро и обеспечили женщину необходимым ассортиментом продуктов питания.

«Настроившись поддержать осужденную, мы направили письмо в отдел занятости и социальных программ с просьбой о выделении ей материальной помощи. В настоящее время собираем нужные документы, чтобы зарегистрировать ее в базе данных. После получения удостоверения личности Антонина сможет получить единовременное социальное пособие, ей будет обеспечен социальный патронаж. Все это время ей оказывается психологическая помощь», – поделилась капитан юстиции Алтын Акказиева.

Кроме того, при содействии службы пробации Антонина прошла бесплатное медицинское обследование в районной поликлинике, врачи готовят пациентку к операции по удалению пупочной грыжи. Параллельно лечат больную ногу пенсионерки. Возможно, такая забота изменит поведение осужденной.