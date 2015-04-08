Человек чести и долга

В течение недели с экспозицией знакомились преподаватели и студенты вузов и колледжей Атырау, работники культурных учреждений. На выставке представлены документы, фотографии, награды, личные вещи, статьи об Унайбае Кушекове и многое другое. Вся жизнь ветерана войны и труда является примером служения Родине и напряженной работы на благо области.Родился он 10 февраля 1925 года в пригородном аулсовете Гурьева в семье чабана, рано начал свою трудовую деятельность чабаном бригады гурьевского овцесовхоза, заменив отца, ушедшего на фронт. В феврале 1943 года был призван в армию и до 1944 года служил в стрелковых частях Южно-Уральского округа, а после окончания военно-пехотного училища – в пограничных войсках, заместителем и начальником погранзаставы. О службе Унайбая на границе в общественно-политическом и художественно-литературном журнале «Пограничник» был опубликован очерк И. Колоса «Почерк его жизни». В 1948 году он был уволен из армии по болезни.В 1963 году он стал директором Баксайского каракулеводческого совхоза. За три года его работы совхоз стал передовым, и в 1967 году У. Кушеков был назначен заведующим сельскохозяйственного отдела обкома партии. В 1968 году он возглавил экономически слабый Мангистауский район, на базе которого затем была создана Мангистауская область. За время его работы район улучшил все свои производственные и экономические показатели.В 1970 году Унайбай Кушеков выдвигается председателем областного исполнительного комитета, а в 1977 году – первым секретарем Гурь­евского обкома партии, и на этих должностях проработал около 15 лет. Своим трудолюбием, благими делами он заслужил высокое доверие и почет земляков. В эти годы наблюдался подъем в нефтяной промышленнос­ти области. Было открыто и сдано в эксплуатацию более десяти новых месторождений, появилось управление «Жайыкнефтегаз». Памятным в истории нефтедобычи останется открытие Тенгизского месторождения.В эти же годы увеличили объем выпускаемой продукции заводы АНПЗ, химический им. Петровского. Были реконструированы предприятия энергетики и тепловых сетей, увеличена их мощность. Была взята под контроль проблема обеспечения жильем жителей сел, районов и города. В областном центре начал работать комбинат по строительству крупнопанельных домов, были построены микрорайо­ны «Авангард», «Привокзальный». Ежегодно возводилось множество объектов народного образования и медицины – школы, детсады, в городе были сданы в эксплуатацию роддом и облтуббольница. При личном участии У. Кушекова были внесены изменения в проект строительства областного драмтеатра и выделены дополнительные средства. Весомый вклад Унайбай Кушекович внес в развитие сельского хозяйства. На карте области появились новые населенные пункты, были созданы производственные кооперативы и другие малые предприятия. Увеличивалось из года в год количество сдаваемых государству мяса и молока, шерсти, каракуля, бахчевых и овощных культур.В регионе объем реализованной продукции увеличился в два раза. Ежегодно область удостаивалась переходящего Красного знамени. Продукция сельского хозяйства была выставлена на ВДНХ и удостоена золотых медалей. Широкий размах приняли рыболовство, переработка и производство рыбной продукции. В целях улучшения бытовых условий местного населения был открыт дом быта «Өнерпаз». Были сданы в эксплуатацию здания железнодорожного вокзала, аэропорта, был построен второй автомобильный мост через Урал. Большая заслуга У. Кушекова – в строительстве автодорог. Была построена дорога сообщением Атырау – Ганюшкино. Потом начато строительство дорог сообщением Атырау – Макат – Кульсары – Индер – Сагыз – Миялы. Особое значение и первостепенную роль Унайбай Кушеков уделял вопросу подготовки кадров. Лично встречаясь с руководителями вузов Алматы, Караганды и Москвы, он создал условия для поступления в учебные заведения выпускников школ области.«О хорошем человеке всегда хорошая молва», – говорят в народе. Много теплых слов можно сказать в адрес Унайбая Кушекова. Где бы он ни работал, пользовался доверием и уважением населения.Государство высоко оценило его заслуги. Он награждался многочис­ленными орденами и медалями, грамотами, пятью золотыми медалями ВДНХ СССР, значком «Отличник народного образования РК». Унайбай Кушеков всегда активно участвовал в общественно-политической жизни.После выхода на пенсию с 1992 года он работал председателем областного Фонда социальной защиты и с начала организации областного совета ветеранов войны и труда постоянно избирался членом президиума и принимал активное участие в его работе. Унайбай Кушекович был не только умелым руководителем, но и хорошим отцом, главой семьи. С супругой Айсулу они воспитали четырех сыновей и четырех дочерей.