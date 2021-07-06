Человек действия

– В апреле 1990 года 360 депутатов собрались на очередную сессию Верховного совета. Первый вопрос, который мы начали рассматривать, касался внедрения института президентства. Нурсултан Назарбаев был тогда первым секретарем ЦК компартии Казахстана, но КПСС уже находилась в кризисном положении, и многие понимали: эта структура доживает последние годы, нужны демократия, рынок, необходимо поднимать жизненный уровень населения.Москва тогда оказывала большое давление и на Нурсултана Назарбаева, и на все руководство страны, ведь в центре понимали, что введение института президентства несет скрытую угрозу для центральной власти, прежде всего – для КПСС. Но в Казахстане за введение президентского пос­та Верховный совет проголосовал почти единогласно. Нурсултан Назарбаев стал Президентом Казахской ССР.Перед Елбасы тогда стояли сложнейшие задачи. Достаточно сказать, что мы оказались единственной союзной республикой, где титульная нация составляла меньшинство, казахов было только 39% по переписи населения 1989 года.Одна из труднейших задач касалась поддержания межнационального мира и согласия. Как не потерять политическую стабильность, каким образом сохранить территориальную целостность? Обратите внимание: Молдова тогда потеряла значительную часть своей территории. В Грузии и Абхазии разворачивался конфликт, Нагорный Карабах уже бушевал в огне войны. Сложные скрытые процессы шли в Украи­не и Беларуси.Нурсултан Назарбаев почти каждый день приезжал в Верховный совет, потому что это был подлинный орган народовластия. И чтобы продвигать какие-то решения, Президенту нужно было убедить Парламент.В стране начали происходить такие процессы и явления, которых никогда не наблюдалось в истории Казахстана. Мы приняли закон о политических партиях, он тогда назывался Закон «Об общественных объединениях». Впервые был принят Закон «О печати», определяющий деятельность СМИ, гарантирующий свободу слова.– Декларация «О государственном суверенитете Казахской ССР» была принята 25 октября 1990 года – в период, который называют парадом суверенитетов. Мы пока не говорили еще о полной независимости и выходе из Союза.Позиция Нурсултана Назарбаева­ и всего руководства Казахстана долгое время была такая: сохранить Союз и на базе единого народно-хозяйственного комплекса одновременно во всех республиках начать рыночные реформы.Главная ошибка бывшего руководства Союза заключалась в том, что оно много говорило о необходимости реформ, но прак­тически ничего не делало в этом направлении и довело страну до такого состояния, что после провала августовского путча 1991 года Советский Союз де-факто перестал существовать. Де-юре он продержался до 25 декабря 1991 года, до печально известного выступления Михаила Горбачева, когда он сложил с себя президентские полномочия.Тогда Нурсултан Назарбаев и с трибуны Съезда народных депутатов, и в личном общении с Михаилом Горбачевым говорил о важности сохранения СССР, предлагал даже аббревиатуру оставить, только назвать Союзом советских суверенных респуб­лик. Елбасы как человек, всю жизнь занимавшийся производством и экономикой, понимал, что разрыв межхозяйственных связей и разброд по «национальным квартирам» очень дорого обойдется. Елбасы подчеркивал: необходимо новое крепкое межгосударственное объединение, которое в конечном итоге через несколько десятилетий преобразуется в аналог Европейского союза или США.Мы могли пойти по этому пути. Более того, в XXI веке, когда крупные транснациональные проекты «рулят» всем миром, это неизбежно. Сегодня свою эффективность доказали Евросоюз и ряд других межгосударственных объединений. И НурсултанНазарбаев это отчетливо понимал тогда. Именно он 29 марта 1994 года выступил в МГУ с идеей Евразийского союза. И эта его идея осуществилась, ЕАЭС создан и эффективно действует.– 16 декабря 1991 года Казах­стан окончательно провозгласил независимость. Действительно, были и продолжают звучать упреки в том, что республика оказалась в этом отношении пос­ледней из постсоветских стран. Но я могу сказать в ответ: мы – единственная страна, которая провозгласила независимость в юридическом плане безупречно. Все другие республики нарушали Конституцию СССР, в которой не было прописано процедуры выхода союзной республики из состава.С Нурсултаном Назарбаевым мне довелось тогда общаться лично, и он говорил о том, что если Россия, Украина, Беларусь и Казахстан останутся в Союзе, все остальные республики тоже будут в составе объединения. Но когда Украина заявила, что выходит из СССР, стало абсолютно ясно: упразднение Союза – вопрос нескольких месяцев.Поскольку все республики вышли из состава СССР, Казахстан, когда провозглашал независимость, ничего юридически не нарушил, поскольку Конституция СССР к тому моменту уже утратила свою силу.Дальше с января 1992 года начались рыночные реформы, они проходили стихийно, одномоментно, это очень сильно ударило по социальному самочувствию, уровню жизни во всех постсоветских странах. 90-е годы, особенно первая половина, везде ассоциируются с лихолетьем, разгулом бандитизма, тяжелым кризисом.Нурсултан Назарбаев задолго до этого неоднократно предупреждал, что если мы вместе не начнем рыночные реформы, тщательно продуманную программу перехода к рынку, это все отразится на жизни простых людей. К сожалению, так и случилось. В Казахстане к 1995 году мы до 40% ВВП потеряли. Такие показатели в экономике сопоставимы с периодом Великой Отечественной войны. Вот такой страшный ущерб был нанесен.– В то время главной задачей Верховного совета было принятие новой Конституции. Мы работали над ней и в конце января 1993 года новый Основной закон приняли. Я назвал бы эту Конституцию компромиссом между старой советской коммунистической системой и новой нарождающейся, с институтом президентства.Остался Верховный совет из старой системы, и в то же время появился институт президентства. Между ними был неизбежен конфликт, который закончился тем, что в декабре 1993 года состоялся самороспуск Верховного совета. Около 200 депутатов подписали заявления о сложении полномочий. Поскольку кворума не было, Парламент перестал существовать.В марте 1994 года был избран новый Верховный совет, он просуществовал ровно год, 11 марта 1995 года Конституционный суд принял решение о роспуске Верховного совета, втором за 5 лет. Я помню состояние Нурсултана Назарбаева с весны 1994-го по вес­ну 1995 года. Он был возмущен тем, что дело стояло.Мало того, что мы оказались в тотальном кризисе, еще и Парламент оказался неэффективным, за год принял всего 7 законов, а нужно было 170.В итоге после второго роспус­ка с марта по декабрь 1995 года у нас не было Парламента вообще. Но за эти полгода НурсултанНазарбаев принял более 200 необходимых нормативных правовых актов – указов, имеющих силу закона. Благодаря этому начались ключевые реформы.В том же 1995 году произошло еще два важных события. Была создана Ассамблея народа Казахстана. Она сыграла огромную роль в отсутствие Парламента, в том числе выступив с инициативой о проведении референдума о продлении полномочий Первого Президента, чтобы не проводить выборы, не раскалывать страну. Ведь в то время было много примеров такого развития событий.В Таджикистане президентская избирательная кампания привела к расколу в стране и граж­данской войне. Аналогичные процессы проходили в Азербайд­жане, Грузии. На постсоветском пространстве тогда бушевали политические катаклизмы.Нурсултану Назарбаеву приходилось очень крепко держать штурвал государственного корабля, чтобы обойти все подводные камни и вести его в нужном направлении. Я считаю с высоты сегодняшнего дня, что величие Елбасы состоит в том, что он в сложнейшей ситуации получил государство, 9-е по территории в мире, и мы сохранили не только политическую стабильность, но и территориальную целостность.Сильная или, как говорили оппозиционеры, неограниченная власть Нурсултану Назарбаеву в тот год была необходима, чтобы провести гигантские рыночные преобразования, затрагивающие все сферы жизнедеятельности общества и государства. Если говорить образно, фактически Первый Президент должен был переставить поезд на новые проч­ные рельсы. И состав пошел в нужном направлении с хорошей скоростью.11 марта, когда Верховный совет был распущен второй раз, меня пригласили в кабинет Нурсултана Назарбаева. Елбасы лично мне вручил удостоверение советника. Я тогда включился в кампанию по продлению полномочий Главы государства, а также в подготовку нового варианта Конституции.Нурсултана Назарбаева можно считать автором этой Конституции, потому что он лично над каждой статьей работал самым тщательным образом. 30 августа 1995 года на всенародном референдуме эта Конституция была принята.– Я с Нурсултаном Назарбаевым­ познакомился в 20-х числах апреля 1990 года, когда был депутатом и сам к нему подошел. При первой встрече он на меня нас­тороженно смотрел, потому что ему обо мне рассказывали как о неформале и оппозиционере.Однажды, когда Елбасы приезжал в Верховный совет, он уделил мне целый час. За трибуной Верховного совета была маленькая комнатка для посетителей, там мы беседовали с Первым Президентом. Ему было интересно мнение депутатов нашей фракции «Демократичес­кий Казахстан».Тогда консервативно настроенные депутаты сопротивлялись реформам, потому что понимали: демократия и политическая конкуренция не гарантируют им место в Верховном совете. Так и произошло, практически до середины 90-х годов все бывшие первые секретари обкомов партии потеряли поддержку. Они не могли работать в новых условиях, не вписывались.Нурсултан Назарбаев тогда именно из числа демократов набрал свою команду, и в этом, я считаю, секрет его популярности как политика.Что касается личных качеств... Первый Президент обладает невероятной харизмой. Кстати, «харизма» с латыни переводится как боговдохновленность. Это объяснить невозможно, может, звезды так расположились или генетически передалось, – он обладает невероятным обаянием. Я видел неоднократно руководителей крупнейших международных корпораций, МВФ, мировых экспертов, которые заходили в кабинет Нурсултана Назарбаева и выходили оттуда очарованными.Нурсултан Назарбаев делает зачастую нестандартные шаги. Он нередко назначал на ключевые посты молодых профессионалов. Елбасы всегда продвигает молодежь, ставит на руководящую работу женщин. Многих в государственный аппарат он привел из среды бизнеса, потому что у них другой тип мышления. Нурсултан ­Назарбаев с молодыми предпринимателями часто общался, в первые годы независимости он их возил за границу учиться вести бизнес.Но и у самого Елбасы есть очень яркая характерная черта – он всю жизнь учится. Он никогда не стесняется уточнить какие-то вопросы, выяснить то, чего он не знает. Это черта сильной личности, выдающегося человека. Он всегда очень много работает над собой.Нурсултан Назарбаев сказал однажды: «Сколько можно рассуждать о том, как надо плавать, стоя на берегу. Нужно прыгнуть в воду». Елбасы не боится нестандартных решений. Этим он с самого начала выгодно отличался от других руководителей постсоветских стран. Он – человек действия.