​Человек и деньги

В окружающем нас мире есть множество опций, которые способны такой кризис в отдельно взятом кошельке создать, мама не горюй! Реклама, например. Вот девушка в автобусе едет: от нее пахнет Giorgio Armani, айфон она достает из сумки Louis Vuitton, ноги, наоборот, прячет в сапоги-чулки Christian Louboutin, анорексичное тельце кутает в шубу бренда Antonio Didone. Но раз обладательница названного едет в автобусе, все это – копии. Однако и они требуют немалых трат из зарплаты девушки, уверенной, что больной желудок и никак не обремененный банкнотами кошелек – выбор ее личный, а не внедряемых в мозг мило голосящими с экранов TV личиками в рекламных роликах.

А есть ли у вас кредитная карта? Если да, то дальше – о вас. Допустим, живет на свете Некто. Работает и получает за работу, например, 70 тыс. тенге. А тут банковский работник нашептывает в ухо: возьми у нас кредитную карту, да возьми. Некто берет такую карту и быстренько формирует долг. Тысяч на 200, условно, в национальной валюте. Банку надо ежемесячно платить, Некто это старается делать, особенно когда банковская сотрудница нежно говорит: «минимальный платеж».

Платить по-минимуму, думает Некто, это выгодно, ведь вокруг еще столько всего, им не купленного. А если у нашего условного героя окажется две кредитки, то не купленного становится меньше, а долг – больше. А, попытавшись перестать тратить деньги с кредиток, субъект должен несколько месяцев подряд жить на половину зарплаты. Что непривычно и трудно. В итоге Некто из года в год кормит банки на желаниях своего закомплексованного эго.

Далее еще об одном подходе к прибылям и затратам. Предположим, вы не так давно организовали свой бизнес – мелкий домашний ремонт по вызову – почти без займов, да и те вам родители по доброте простили. Бизнес ваш, хоть и крохотный, но способен то там принести тысячу тенге, то тут – три, а здесь и вовсе пять… Должен бы составиться неплохой заработок. Однако вы почти всегда на мели. Отчего? А все просто: вы не считаете свои доходы и расходы. Особенно расходы. На такси – до дома, смартфон – последней модели, обед – непременно в кафе, ужин – в компании друзей тоже не бесплатно.

Но скачай вы в новенький смартфон приложение, которое поможет фиксировать прибыли и траты вкупе с экономией, вы бы за месяц поняли, что такси дает комфорт, а передвижение по городу на общественном транспорте сулит покупку столь желанного лаптопа. Пусть не самого «навороченного», но вам ведь с его помощью не фильмы монтировать.

Или вот еще свадьба. Ого, какая статья расходов. Любовь, романтика, все дела, надо жениться. Он кое-кем работает в техподдержке компании «Рога и копыта», она тоже «старший помощник младшего дворника». Будущий бюджет семьи – около 120 тыс. тенге ежемесячно. Бюджет свадьбы, «чтоб как у людей», – 1–1,5 млн тенге. Тихо и почтительно вздыхаем.

Но! Отчего бы влюбленным не зарегистрировать брак в органах загс и не отметить обмен кольцами в семейном кругу? Зачем надо брать кредиты на той? Для чего разорять родителей? Почему сами родители с готовностью идут на такие траты, хотя знают: свадьба этих двух влюбленных ничем не будет отличаться от подобных ей. А гости, да простят меня приверженцы масштабных тоев, способные за свой счет поесть и даже выпить, подчас дарят «на свадьбу» конверт с минимумом денежных единиц. Потому что и сам конверт что-то, да стоит!

Тем не менее выходит так, что у молодой семьи находятся причины спускать в никуда сумму больше их совокупного семейного дохода, который еще и не сложился. Во-первых, во-вторых и в-третьих, «чтобы как у людей». Обычаи и традиции, глубоко засевшие в головах.

Защитники их, свадеб в кредит, могут сказать, что такие торжества бывают раз в жизнь. Ну, во-первых, позволю себе засомневаться. Да и в Министерстве юстиции как-то подсчитали, что в кризисные годы число разводов растет...

Однако ныть не станем. Тем более что в поле зрения почти у каждого имеется нытик. Он будет вам рассказывать удивительные истории о кризисе, причинах такового, о том, кто избежит осложнений, а кому стоило бы на все махнуть рукой и создать политпартию «Ноющие вместе». У нытика всегда кто-то неправ. Его начальник, руководитель соседнего отдела, дорожный полицейский, председатель КСК, теща, восход или закат… Нытик всегда на взводе, он страдает из-за проблем. Чужих. Потому свои ему решать некогда.

Предлагаю подобному нытику, а его задатки есть у доброй половины сограждан, начать с себя. Направить энергию на созидательную деятельность. Это, как известно, самый верный способ сделать мир лучше. И кризис не столь страшен будет, когда голова и руки заняты полезными делами.