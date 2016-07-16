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​Человек, который любит небо
Дулат МОЛДАБАЕВ

Как признался прославленный летчик-испытатель и первый в нашей стране космонавт Тохтар Аубакиров, ему нравится встречаться с людьми, которые любят небо. И действительно, в зале собрались те, кто очень хорошо понимал Героя Советского Союза и Халық Қаhарманы – командующий Военно-воздушными силами СВО ВС РК полковник Даурен Косанов, космонавт Айдын Айымбетов, военные летчики, курсанты.

– Преемственность нужна, – говорит Тохтар Аубакиров. – Молодое поколение пилотов получает современные знания, осваивает летательные аппараты новых образцов, в то же время необходимо воспитывать молодежь на традициях. А такие встречи и служат для того, чтобы молодые учились на примере старшего поколения.

Последнему космонавту СССР и первому космонавту-казаху есть что передать молодым пилотам. Закончив школу в 1965 году, он поступил в Армавирское высшее военное авиа­ционное училище летчиков ПВО, а уже в 1976 году завершил учебу в школе летчиков-испытателей и перешел на испытательную работу. В 1979 году заочно окончил Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе.

Но наибольшую народную любовь он обрел, когда в октябре 1991 года совершил полет в космос. В составе экипажа Александра Волкова вместе с австрийским космонавтом Францем Фибеком на космическом корабле «Союз ТМ-13» Тохтар Аубакиров достиг борта орбитального комплекса «Мир», проработал там более семи дней, а затем возвратился на Землю на борту космического корабля «Союз ТМ-12».

– Необходимо каждый день учиться, – наставлял доктор технических наук. – Вы достигли своей мечты, стали летчиками. Теперь нужна цель, надо ставить перед собой задачи. Управление сегодняшними летательными аппаратами требует больших знаний, потому нельзя останавливаться на достигнутом.

Отвечая на вопросы авиаторов, космонавт рассказывал интересные факты из своей биографии.

В конце встречи Тохтар Аубакиров, которому через полторы недели исполнится 70 лет, признался журналистам, что продолжает летать.

– Я люблю встречаться с молодежью, – сказал нам космонавт. – Подрастающее поколение должно воспитываться на положительных примерах. Я неустанно встречаюсь с детьми перед школьными выпусками, рассказываю им о своем жизненном пути. 

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