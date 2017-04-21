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​Человек-легенда
Дулат Молдабаев

Он вышел из простой семьи, но судьба уготовила ему непростые испытания и громкую славу. Поступая после окончания неполной средней школы в 1934 году в техникум политпросвещения в Усть-Каменогорске, он намеревался «сеять разумное, доброе, вечное». Но сначала ему пришлось воевать. В 1939 году его, инспектора народного образования, призвали в ряды Красной армии. Шла война с финнами, но Касыма Кайсенова оставили в Москве, где он три года провел в диверсионно-разведывательной школе. Здесь его обучали взрывному делу, научили стрелять из разных видов оружия.

Окончившего разведшколу Касыма Кайсенова в ноябре 1941 года направили в штаб Юго-Западного фронта. В Украине о «разведчике Васе» – так здесь прозвали Касыма Кайсенова – ходили легенды. Казахстанца не раз забрасывали на оккупированную врагом территорию, воевал он смело и не по шаблону. Дерзкие операции, проведенные его отрядами, известны в Молдавии, Румынии, Чехии, Словакии. Ему было немногим больше 20 лет, но в густых лесах Украины он чувствовал себя как дома, а его имя наводило ужас на врага.

Касым Кайсенов выполнял сложнейшие задания командования в тылу врага, форсировал Днепр, участвовал в захвате Букринского плацдарма, освобождал заключенных из конц­лагеря «Белая Таня». Его грудь украсили ордена Богдана Хмельницкого, Отечественной войны I степени, Знак чехословацкого партизана, множество медалей разных стран. А правительство суверенной Украины отметило его орденами «За особые заслуги» II и III степеней. Три раза казахстанца представляли к званию Героя Советского Союза, но так и не наградили. И лишь в 1995 году ему было присвоено звание «Халық Қаһарманы».

Ну а вернувшись к мирной жизни, заслуженный партизан одним из первых в Казахстане заложил основу партизанской литературы, выпустив порядка 30 книг. Ветеран войны долгое время возглавлял такие издательства, как «Жазушы» и «Кайнар», а в 1954 году издал повесть «Юные партизаны». Командовавший партизанскими отрядами, действовавшими в годы Отечественной войны в Украине, он пишет и другие рассказы о партизанских буднях в тылу врага. Его четвертое произведение на партизанскую тему – «Мальчик в тылу врага» – не художественный вымысел, это, скорее, воспоминания очевидца.

В ней повествуется об эвакуа­ции семей военнослужащих. На разбомбленном полустанке осколок авиационной бомбы поражает насмерть жену офицера-артиллериста, их десятилетний сын Серик остается один. Его подбирает жена комиссара, однополчанина отца. С Сериком и своим сыном Борей женщина пробирается по захваченной врагом земле в свое село. Но там уже хозяйничают немцы. С большим трудом им удается скрыться и примкнуть к партизанскому отряду. Так они вливаются в борьбу с фашистами, где своей смелостью отличается главный персонаж – Серик.

Народный любимец ушел от нас 30 декабря 2006 года, не дожив до своего девяностолетия. А ровно через год, 23 апреля 2018 года, мы будем отмечать сто лет со дня его рождения.

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