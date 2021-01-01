Человек меняет профессию

Рассказывает врач…

– Первое, что мы поняли в условиях коронавируса, – без системы здравоохранения с инфекцией справиться невозможно, – говорит президент ОФ «Казахстанское общество по изучению диабета» кандидат медицинских наук Жанай Аканов. – Это касается не конкретного врача, а вообще всех медработников, которые столкнулись напрямую с инфекцией. Если бы не было инфекционистов, анестезиологов, реаниматологов – вообще всех специалистов, которые первыми встретились с ней, потерь, конечно, было бы больше. Первое, на что я обратил внимание в самые тяжелые для страны месяцы, – ни один врач (по крайней мере из тех, кого я знаю) не покинул свой пост. Мне кажется, многие поняли тогда, что порядок в своем доме нам надо наводить самим: коронавирус показал, что ни в одной точке земного шара спрятаться не удастся. Если ты врач по призванию, то и там тоже будешь находиться на переднем участке борьбы с опасностью.

И хотя больные сахарным диабетом относятся к повышенной группе риска, нам все-таки было чуть полегче, чем коллегам, работавшим в хирургических отделениях, где высока вероятность заражения внутрибольничными инфекциями. И тем не менее врачи нашего центра тоже работали вахтовым методом (я сам жил в клинике с апреля по август), так как после контакта с пациентами была вероятность стать бессимптомным носителем вируса. Очень многие, чтобы быть рядом со своим народом в самые тяжелые моменты, стали волонтерами. Тут, как нельзя кстати, пришелся Год волонтера.

Все были растеряны, никто не знал, как поведет себя вирус завтра, но тем не менее нашлись люди, которые смогли собраться, создать фонды и помогать клиникам – начиная от организации питания и кончая медицинским оборудованием.

Сейчас, когда мы прошли через тяжелые уроки лета 2020 года, появились позитивные моменты, связанные с тем, что наконец-то будет воссоздана система эпиднадзора. Это изобретение советской сис­темы здравоохранения было одним из лучших в мире. Оно успешно справлялось с характерными для нашей страны инфекционными заболеваниями – такими как конго-крымская лихорадка, чума, туляремия. Поэтому, если будут восстановлены этот и другие институты, то борьба с подавлением инфекции будет выиграна.

Коронавирус стал лакмусовой бумажкой для многих, если не всех систем здравоохранения, существующих в мире. Напомню всем, что нынешняя коронавирусная инфекция – 7-я по счету начиная с нулевых годов и, судя по всему, вирусы не перестанут нас атаковать никогда.

Сейчас меня очень напрягает то, что в Европе появился новый штамм коронавируса. Значит, нам надо думать об ужесточении мероприятий на границе – оставлять только один порт для общения с внешним миром. Так поступали в средние века: зная, что появился новый штамм, старались не допустить его на свою территорию. Quaranta giorni – 40 дней карантина – это изобретение итальянцев. Оно было впервые использовано в Венеции в XIV веке для отстрочки входа в порт иностранных кораблей. Мое личное мнение – надо пользоваться этим старым опытом.

А в целом Казахстан удар выдержал – врачи, встав плечом к плечу на передовой, справились с поставленной задачей.

…Волонтер

Жительница Атырау, руководитель ОФ «Bizde adambiz» Гульназ Космурзиева за вклад в решение социальных задач региона стала победителем конкурса «Международное волонтерство».

– До пандемии, как все инвалиды, я сидела дома, – рассказывает Гульназ. – А в марте и все другие атыраусцы сделали то же самое – ушли на самоизоляцию. В один из таких невеселых дней подруга предложила организовать денежные сборы, чтобы помочь нуждающимся. И я на своей странице в соцсети стала рассказывать о начатом в Атырау движении. Так был организован Атырауский волонтерский штаб под руководством Амины Жардемкызы, где я стала коммерческим директором, в чьи задачи входило выявлять особо нуждающиеся семьи.

В первый карантин, в марте-апреле, мы помогли продуктами на 7 миллионов тенге более чем 2 тысячам семей. Работали мы не только в Атырау, но и по всему западному региону республики.

Летом, когда ситуация обост­рилась, мы вообще-то не планировали денежные сборы, но люди, которые уже знали наших волонтеров, звонили нам с просьбой о помощи. Кто-то, заболев, не мог купить лекарства, у кого-то заканчивались продукты… И мы снова начали сборы. Правда, уже не раздавали продукты, а переводили деньги на карту, чтобы люди могли сами закупить все необходимое. Когда эпидемия пошла на спад, начали звонить мамы – им надо было собрать детей в школу. Позвонила однажды женщина, на попечении которой находится сын-инвалид. Ей требовалась помощь по ремонту дома. Мы вызвали работников спец­автобазы, которые помогли ей навести порядок во дворе, и отправили деньги – 70 тысяч – на закуп песка.

В самый пик летней заболеваемости я поехала в больницу, где работали наши волонтеры. И знаете, что меня удивило, нет, даже потрясло? Это то, как наши люди сплотились в те дни. Волонтеры без страха заходили в «красную» зону с кислородными баллонами. В наш штаб звонили отовсюду желающие помочь. Однажды позвонил рабочий парень – сварщик, он сказал, что хочет установить штативы в палатах для тяжелых больных. Другой парень 4 месяца без перерыва работал автоволонтером.

Хотя самые опасные дни сейчас позади, желающих помочь другим не убавляется. Только что поступил звонок с просьбой дать адрес многодетной семьи. Это супер! После этого мир для меня начинает играть новыми красками.

Я открыла минувшим летом фонд «Мы тоже люди». Его цель – решать вопросы доступной среды для людей с особыми потребностями, которые в те непростые для всей страны месяцы вообще остались за бортом. К этому подвиг случай с тяжелобольным мальчиком. Ему выписали лекарств на огромную сумму, а еще нужно было вызывать медсестру на дом (ее приход стоил 10 тысяч тенге). Когда родители сказали, что у них нет таких денег, я подняла этот вопрос в Faсebook. И – с миру по нитке – мы смогли помочь малышу.

Сегодня люди разучились благодарить судьбу за то, что имеешь: за здоровье, за возможность ходить на своих ногах. Чувствуют себя несчастными от того, что нет квартиры, а если она есть, то в ней нет золотого унитаза. У меня сейчас не работают руки и ноги, я 24 часа в сутки завишу от посторонней помощи, но пока я жива, пока сердце бьется в груди, я всегда готова что-нибудь придумать, чтобы жить красиво, полноценно, насыщенно.

…Курьер

Дмитрий Файзуллин, артист театра-шоу «Домино», выпускник Ташкентского эстрадно-циркового училища, переквалифицировался в курьера сети интернет-магазинов одной крупной торговой компании.

– Будем подстраиваться под этот новый мир, – жизнерадостно говорит экс-организатор детских праздников, воздушный гимнаст, танцор и тамада. – Думал, что театр осенью заработает и все лето провисел на тренажерах, занимался небольшим физическим саморазвитием.

Когда понял, что мое искусство сейчас не нужно, в сентяб­ре пришел в курьеры, быстро освоил все азы, понял, как это работает, и мне это даже стало нравиться. Заказы бывают по всему городу – за один заезд 5–6, я приспособил под них свою машину. Клиенты, скрывать не буду, разные. Бывает, покрикивают, срывают на нас зло. Но я отношусь к этому с пониманием – люди устали от той ситуации, в которую попал весь мир. Но в основном лояльные. Бывало, пару раз приглашали на чай, но мы обычно отказываемся. Нам нужно вовремя выполнить заказы. Их достаточно, потому что сайт магазина постоянно улучшается и модернизируется. Есть возможность сделать заказ за безналичный и наличный расчет. То есть магазины стараются сделать так, чтобы люди обращались, а мы, курьеры, стараемся вовремя, с соблюдением всех норм выполнить заказ.

Большинство заказывающих продукты через курьера – это те, кто не может сам сходить в магазин: молодые мамы, пожилые люди и те, кто допоздна на работе и не имеют возможности вырваться в магазин. Получается, мы делаем благое дело.

Может быть, я на новой работе и останусь. Почему бы и нет, если будет карьерный рост? Пока меня все устраивает. Мне коллектив нравится, все добродушные и отзывчивые люди. Если бывает поломка, то выручают другие курьеры. Машина – это ведь такая вещь, которой свойственно ломаться, но это мелочи.

…Учитель

– Учебный коронавирусный год – от марта до марта – еще не закончился. Мы знаем лишь, что учиться надо несмотря ни на что. Основная трудность нынешнего обучения заключается в том, что мы, учителя, не видим выражения глаз школьников, – рассказывает Валентина Фадеева, учитель русского языка и литературы СШ № 158 Алматы. – Это очень важно – понять, что чувствует ребенок на уроке, чтобы правильно преподнести ему материал. Другая трудность – нас не удовлетворяют плохо отработанные платформы, которые приходится использовать. Идет урок, и вдруг кто-то из детей сообщает: «Я «выпал», не слышу вас».

А в целом я лично работаю также, как и раньше: объяс­няю новый материал, провожу опрос и беседы, даю задания написать короткое эссе, пос­леднее, кстати, гораздо труднее, чем объемные сочинения – их так просто с Интернета не спишешь. С русским языком то же самое. Открываем учебники (слышу шелест страниц), опрос – одного, второго, третьего. Каждую письменную работу комментирую. Это очень нужно для того, чтобы школьник знал результат своей работы. И все же поскорее бы уж вернуться к традиционной форме обучения. Выпускники признаются, что в режиме онлайн тяжело осваивать материал. Особенно по точным предметам. Как выясняется, дополнительные курсы, куда многие из них ходят, не дают тех знаний, которые можно получить в школе.

…Профориентатор

– Мне сложно соревноваться с врачами, учителями, волонтерами, курьерами и продавцами, – рассказывает директор бюро образовательных технологий University Жанна Мендыбаева. – Но моя работа тоже не останавливалась. Родители и дети участвовали в вебинарах и проходили проф­консультации и профтесты. Раньше это проходило полнос­тью офлайн, face to face – глаза в глаза, лицом к лицу. Сейчас мы активно используем новые технологии, но две очные встречи обязательны.

Хочу рассказать, как я сама стала профориентатором. Многие полагают, что это человек с психологическим образованием. Но я выпускница философского факультета, и стаж моей работы в различных университетах составляет 25 лет, а вообще я в системе образования с 1981 года. Сразу пос­ле школы стала секретарем заведующего облоно. И уже в те годы отметила для себя, что в образовании, если людьми движут общие профессио­нальные интересы, нужны сильные команды – учитель-директор, заведующий облоно и инспекторы.

К работе профориентатора я пришла после того, когда поняла, что некоторые студенты учатся для своих родителей. Они говорили: «Отдам им дип­лом, а потом займусь тем, что мне нравится». Но это неправильно, есть инструменты, которые помогут 17-летнему, а лучше 15-летнему школьнику понять, чем он хотел бы заниматься и как к этому подготовиться.

Деятельность профориентатора складывается в первую очередь из знания системы образования, во вторую – рынка труда и в третью – возможности работы с молодыми людьми. К молодым нужен особый подход и умение «читать» их, потому что они могут говорить одно, делать совершенно другое, думать о чем-то третьем, но не иметь возможности это выразить.

Что я заметила за последние 9 месяцев? Ситуация, с которой столкнулся весь мир, позволила понять молодым истинную ценность и востребованность разных профессий.

До пандемии в обществе существовали устоявшиеся тренды. Говорили, например, что профессии, связанные с нефтью и газом, являются финансово эффективными и престижными. Теперь выпускники и их родители стали обращать внимание на такие профессии, как биотехнолог, вирусолог, эпидемиолог, а еще – логист, инженер, энергетик…

Поменялось отношение к профессии врача. Поняв, что это не просто уважаемая и достойная, но еще и такая же опасная, как у полицейского или пожарного, профессия, кто-то отказывается от нее, а кто-то целенаправленно идет к своей мечте. У меня сын знакомых поступил в Санкт-Петербургский медуниверситет. Сложная и долгая процедура, связанная со сдачей экзаменов, не остановила его.

Раньше считалось, что курь­ер – это не профессия, а теперь человек, занимающийся доставкой, важен так же, как и герои ушедшего года – врачи, медсестры, фельдшеры, водители скорой помощи. В связи с этим становится важной и другая профессия – логист. Когда я раньше рассказывала будущим студентом про нее, они морщились: неинтересно.

Пока еще не возродилась «мода» на учителей, но после последних событий мы точно знаем, что это – профессия на все времена при любых режимах и сложных критических ситуациях. Учительство становится высокотехнологичной профессией. Умение переключиться с контактного обучения на дистанционное с помощью разных платформ, как выясняется, зависит не от возраста и образования в новомодном университете: тот, кто предан профессии, всегда найдет возможность донести и посеять разумное, доброе, вечное.

Есть молодые учителя, которые не могут это сделать, а есть возрастные, с советским дипломом, которые работают быстро и эффективно, причем на два класса одновременно (у меня есть такие знакомые).

То же самое с врачами. Зачем, спрашивали раньше, ему анг­лийский язык, если он работает в Талгаре? А теперь все понимают, что это обеспечивает доступ к самым современным знаниям и позволит узнать, что делают англоязычные коллеги, которые столкнулись с этим (опасным вирусом или другой болезнью) раньше в других концах света, и теперь делятся знаниями.

Другой тренд, ставший привлекательным для многих, – индустрия красоты. Как только сделали перерыв между карантинами, парикмахеры, стилис­ты и косметологи оказались завалены работой. Есть еще один тренд – консультирование. Очень многие выпускники школ на вопрос, кем они собираются стать в будущем, говорят не о профессии юриста, а о должности судьи, прокурора, министра или государственного служащего с юридическим дипломом.

В этом и заключается одно из направлений деятельности специалиста по профориентации – дать знания тестируемому школьнику о том, что есть профессии и есть должности.