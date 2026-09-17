«Человек-Паук 4: Новый день» стал самым кассовым в истории США

Фото: Pascal Pictures

Новый фильм о Человеке-пауке официально стал самым кассовым релизом за всю историю североамериканского проката, обойдя "Звездные войны: Эпизод 7 - Пробуждение Силы", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

За 47 дней проката картина заработала 936,7 миллиона долларов. "Пробуждение Силы" удерживало рекорд более десяти лет с результатом 936,6 миллиона.

Напомним, что история рекордов началась со стартовых сборов в 360 миллионов долларов - лучшего дебютного уик-энда, который превзошел результат фильма "Мстители 4: Финал".

Дальше достижения шли одно за другим. "Человек-паук 4: Новый день" быстрее всех преодолел отметку в 800 миллионов долларов в США: на это ушло 19 дней против 23 у "Пробуждения Силы". В сентябре лента стала лишь вторым фильмом в истории, перешагнувшим рубеж в 900 миллионов, и шесть выходных подряд удерживала первое место в домашнем прокате.

В мировом прокате релиз Marvel и Sony также обошел "Аватар: Путь воды" и занял третье место среди самых кассовых фильмов за всю историю. Кроме того, картина достигла отметки в один миллиард долларов в мировом прокате всего за шесть дней.