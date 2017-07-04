Культура
"Человек-паук" заговорил на казахском языке
Айнур Кембаева
В казахстанский прокат выходит фильм "Человек-паук: Возвращение домой" на казахском языке. Сегодня в Астане и Алматы проходит закрытый предварительный показ фантастической картины, сообщает Kazpravda.kz.

Данная кинокартина является двадцать первым фильмом, дублированным на государственный язык, и третьим фильмом о приключениях супергероя Человека-паука на казахском языке. На дубляж фантастической картины ушло порядка $100 тысяч. На экранах кинотеатров прокат фильма стартует в День столицы – 6 июля – на казахском и русском языках.

Режиссером казахского дубляжа выступил Шах-Мурат Ордабаев. Это вторая полноценная режиссерская работа Шах-Мурата в проекте после фильма "Стражи Галактики. Часть 2".

"Для меня работа над фильмом стала знаковой, потому что мне посчастливилось работать вместе с именитым российским режиссером Натальей Федотовой – легендой в мире дубляжа, работавшей над такими картинами, как "Титаник", "Отчаянные домохозяйки" и другими. Наталья была приглашена на студию звукозаписи в качестве консультанта, я очень многому у нее научился.

В фильме, на мой взгляд, очень удачно описаны важные моменты в жизни подростков – школьная жизнь, дружба, соперничество, первая любовь. Впервые в проекте мы подбирали артистов подросткового возраста. Было непросто, но мы справились, остановив выбор на 21-летнем актере. Работая над фильмом, мы увеличили нашу актерскую базу вдвое, пригласив на пробы артистов столичных театров "Астана мюзикл", "Жастар", Карагандинского областного казахского
драматического театра имени Сейфуллина, а также киноактеров", – отметил режиссер Шах-Мурат Ордабаев.

Организаторы рассказали, что впервые на звукозаписывающей студии в Астане в кастинге на озвучивание главного героя принимали участие сразу 7 актеров, так как оказалось сложно найти тонкий теноровый голос среди казахстанских актеров.

Описывая работу над ролью "казахский голос супергероя", актер Зангар Абенов отметил: "Это мой первый опыт дублирования главного героя. Хочу поблагодарить организаторов проекта, режиссеров за возможность получить такой уникальный опыт. Надеюсь, что в скором времени мне повезет сыграть такую же яркую, разноплановую роль в казахстанском кино".

Артист, озвучивавший "Человека-паука", отметил, что часто срывал голос во время записи, и чтобы напряжение для связок было не слишком большим, ему приходилось отдыхать по несколько часов в день и затем продолжать работу дальше.

По сюжету фильма Питер становится на пути нового опасного преступника – Эдриана Тумса по прозвищу Стервятник, которого сыграл номинант на премию "Оскар" Майкл Китон. Озвучивал главного антагониста Человека-паука актер Асылбек Капаев.

"Раньше я в основном играл, озвучивал положительных героев, поэтому мне было очень интересно работать над ролью отрицательного персонажа, это ведь проявление еще одной актерской грани. Мой герой – свободный, независимый, мне лично он понравился, надеюсь, что в сердцах зрителей он тоже найдет отклик", – отметил Асылбек Капаев.

Всего в дубляже приняли участие более 30 актеров. Свои голоса главным героям подарили: Нуркен Отеулов (Тони Старк), Сая Токмангалиева (костюм Человека-паука), Айнур Бермухамбетова (Мэй), Шах-Мурат Ордабаев (Нэд), Назерке Серикболова (Мишель Тумс), Али Марат (Флэш Томпсон) и другие. Укладчиком текстов выступила Гульжан Сауртаева, переводчиком – Диана Сабазова.

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