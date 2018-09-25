​Человек под бортом

Полицейские привлекли к ответственности водителя автобуса, перевозившего пассажира… в багажном отсеке.

Столь необычное правонарушение было выявлено подразделением батальона дорожно-патрульной службы на стационарном посту заградительной системы «Рубеж – Бурабай». Сотрудниками полиции утром был остановлен автобус марки Kaessbohrer, за рулем которого находился 28-летний житель села Жибек Жолы Сарыагашского района Туркестанской области.

В ходе проверки документов и осмотра автобуса в багажном отсеке стражи порядка обнаружили незаконно оборудованное спальное место, в котором находился пассажир.

В отношении водителя составлен административный протокол за нарушение правил эксплуатации транспортных средств. Теперь за управление автобусом, переобо­рудованным без соответствующего разрешения, водителю грозит штраф в размере 15 МРП.