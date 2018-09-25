Свежий выпуск
​Человек под бортом
Чингиз Ташенов, Акмолинская область

Полицейские привлекли к ответственности водителя автобуса, перевозившего пассажира… в багажном отсеке.

Столь необычное правонарушение было выявлено подразделением батальона дорожно-патрульной службы на стационарном посту заградительной системы «Рубеж – Бурабай». Сотрудниками полиции утром был остановлен автобус марки Kaessbohrer, за рулем которого находился 28-летний житель села Жибек Жолы Сарыагашского района Туркестанской области.

В ходе проверки документов и осмотра автобуса в багажном отсеке стражи порядка обнаружили незаконно оборудованное спальное место, в котором находился пассажир.

В отношении водителя составлен административный протокол за нарушение правил эксплуатации транспортных средств. Теперь за управление автобусом, переобо­рудованным без соответствующего разрешения, водителю грозит штраф в размере 15 МРП. 

Популярное

Все
Одиннадцать жилых домов сгорели в Костанае 9 мая
"Надо передать акимату": компания "Парковочное пространство Астаны" ответила на критику центра ГЧП
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 мая
Юн Сок Ёль принял присягу президента Республики Корея
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Болат и его команда
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
Тростью и табуреткой: зверское избиение пожилой алматинки сыном шокировало Казнет
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества и Дню Победы
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
Вышло новое постановление по проведению вакцинации от коронавируса в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Какой будет погода в мае для казахстанцев
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Свежий выпуск
Майор Штурм
Свежий выпуск
Школа имени фронтовика
Свежий выпуск
Будущим защитникам
Свежий выпуск
Навестили и помогли

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]