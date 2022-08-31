Человек погиб при взрыве на заводе в Алматинской области

В поселке Отеген-батыр Илийского района по улице Жеруйык в здании завода ТОО "PolpanInsulation" по производству теплоизоляционных плит случилось ЧП, сообщает Kazpravda.kz.

По данным ДЧС Алматинской области, предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим загоранием обшивки стены на площади 50 квадратных метров. А также в результате хлопка произошло обрушение кровли и стены здания, общая площадь которого 1250 кв.м.

В результате чрезвычайного происшествия пять человек получили травмы средней тяжести, один погиб.

В тушении принимали участие 15 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Алматинской области, а также выезжали сотрудники полиции, 3 бригады скорой помощи и другие службы взаимодействия.

На месте работают дознаватели, причина пожара и хлопка устанавливается, добавили в ДЧС.