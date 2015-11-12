– Ахметкал Рахметуллаевич, сколько природных катаклизмов произошло за последнюю четверть века в Казахстане?

– По критериям, применяемым Нау­чным центром по эпидемиологическим катастрофам (CRED, Бельгия), в базу данных, начиная с 1991 по 2013 год, были включены случаи 19 природных и 15 техногенных катастроф. Сумма ущерба от них составила 280 млн долларов. Уполномоченный орган по чрезвычайным ситуациям РК занимается обобщением данных о ЧС по детальным критериям, что дает более полную картину природных и техногенных катастроф.

– И какова эта картина?

– В отдельные годы ущерб от катастрофических природных проявлений достигал серьезных величин. К примеру, предварительный ущерб от наводнения весной нынешнего года в Карагандинской области составил более 10 млрд тенге. В Алматинской области, когда весной 2010 года из-за прорыва плотины на реке Кызыл-Агаш было разрушено одноименное село, погибли 43 человека, ранены 300. На восстановление поселка ушло более 2 млрд тенге по нынешним ценам.

– Назовите регионы, наиболее «богатые» подобной историей...

– Скажу о Семиречье, где в предгорной зоне могут случиться оползни, сели, землетрясения. К этой зоне относятся Иле-Алатау, долины рек Текели и Тентек, а также межгорная Колпаковская впадина Жетысу Алатау. Такие катаклизмы возможны не только из-за климатических факторов, но и из-за активного освоения этих территорий. В этом плане тревогу вызывают высокие предгорья и «прилавки» Приалматинского региона, где мы наблюдаем наиболее активный антропогенный прессинг. Плюс к этому местные горные породы обладают высокой пористостью и просадочностью. Поэтому любое вмешательство человека на склонах – подрезка, полив, рытье – способствует оползням, овражной эрозии, просадочности. Так, 14 марта 2004 года только один оползень в бассейне реки Талдыбулак унес жизни 29 человек.

– Ахметкал Рахметуллаевич, расскажите о ситуации в районе лыжного трамплина в Алматы. Ведь это особенно важно знать в преддверии зимней Универсиады-2017.

– Он находится в районе «прилавков» южной части города, то есть естественных откосов. Поэтому район требует повышенного внимания специалистов, и мы, ученые, его изу­чаем, поскольку существующая антропогенная трансформация требует исследований для принятия решений по предупреждению развития природных катаклизмов. Но наибольшую опасность для горных и предгорных территорий Казахстана, в особенности для Иле и Жетысу Алатау, представляют все-таки высокогорные моренные и сейсмогенно-завальные озера. Интенсивное таяние ледников приводит здесь к опасности возникновения селей. Необходимо провести инвентаризацию высокогорных озер, и на их базе – каталоги с учетом прорывоопасности озер. Только за последние два года селевые потоки в бассейне реки Талгар в 2014 и реки Каргалы в 2015-м­ причинили ущерб в 3 млрд тенге!

– Поговорим о землетрясениях, которые, думаю, представляют не меньшую опасность.

– А вместе с землетрясением еще и вторичные сейсмообусловленные процессы. Например, сопровождавшие Верненское землетрясение 1887 года оползни, сели принесли огромные разрушения, были человеческие жертвы. В итоге землетрясение XIX века стало причиной массового переселения из предгорий Иле Алатау – до 90% населения. Важно, что сегодня в мире проводятся серьезные исследования, связанные с возможностью воздействия на активные сейсмогенные структуры для разгрузки сейсмического напряжения. Интенсивно развивается система адаптивного управления на территориях с потенциально высокой сейсмической активностью. Такие работы проводятся и в Казахстане. К природным опасностям на нашей территории относятся периодически возникающие сильные ветры, метели, а также абразивные разрушения береговой зоны. Такие как в районе села Коктума на озере Алаколь. Опасность представляют также снежные лавины.

– Ученые предлагают защитные меры?

– По мнению международных экспертов, если тенденция роста ЧС в мире сохранится, то в ближайшие десятилетия экономические потери от стихийных бедствий и техногенных катастроф могут сравниться с приростом мирового ВВП! В нынешнем, 2015, году в японском городе Синдае состоялась Всемирная конференция ООН по снижению рисков бедствий. На основании опыта выполнения Хиогской программы 2005–2015 годов с учетом современного развития стихийных явлений ее участники приняли Синдайскую программу снижения риска бедствий на 2015–2030 годы. Ее положения связаны в первую очередь с сокращением человеческих потерь и экономического ущерба; разработкой национальных стратегий снижения риска бедствий; облегчением доступа людей к информации об оценках рисков бедствий.

Во всем мире сегодня отмечается рост природных и техногенных катастроф. Поэтому в соответствии с принятой международной стратегией в Казахстане ведется научно-практический поиск по предотвращению и сокращению опасных природных явлений. Одним из путей достижения безопасности является управление природными и техногенными рисками. Наш Институт географии разработал методологическую основу управления природными рисками. Ее практическая реализация, уверен, способна внести существенный вклад в устойчивое экономическое и социальное развитие нашей страны.