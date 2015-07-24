Человек с большим сердцем 1445 Николай ИВАНОВ

Более 30 лет Кадырберди Елевсинов посвятил строительству объектов нефтедобычи и нефтепереработки, пройдя путь от инженера-технолога до директора департамента капитального строительства национальной компании «КазМунайГаз», руководителя крупнейших нефте- и газопроводов (Казахстан – Китай, Бейнеу – Шымкент) и главы департамента по управлению проектами модернизации НПЗ.

Кадырберди Таджиманович легко находил общий язык и со студентами, и с профессорами, министрами и рабочими. Наверное, потому что видел позитив в любой ситуации, стремился узнать что-то новое. Рассказывал, как однажды, когда он работал на нефтепромысле, из-за обрыва линии электропередачи пришлось экстренно осваивать новую профессию: «Не было бы счастья, да несчастье помогло», – шутил он.

Говоря о нем, коллеги и друзья в один голос подчеркивают высочайший профессионализм и готовность помочь в любой момент.

– Кадырберди Таджиманович был светлым человеком, которого все ценили и глубоко уважали, – подчеркивает первый заместитель генерального директора по развитию и модернизации ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» Алексей Пузырев. – Он – профессионал свое­го дела, к которому всегда можно было обратиться за помощью и получить дельный совет. Считаю его примером для всех нас.

– Благодаря его профессионализму с ним всегда было легко работать, – отмечает заместитель генерального директора Rominserv SRL Дюсенбек Кужекбаев. – Он всегда подсказывал, как правильно организовать фактическую реализацию проектов. Кадырберди Таджиманович завоевал любовь и уважение всех, кто его знал. Он был отзывчивым и человечным. Под его началом и благодаря его опыту и таланту грамотного инженера-строи­теля реализованы индустриальные проекты. Он никогда не откладывал обсуждение и решение вопросов на потом. Я у него многому научился в части понимания организации технического надзора и во многих других вопросах профессиональной деятельности.

В каждый проект модернизации НПЗ Кадырберди Таджиманович вникал, что называется, от котлована до вершин факельных установок, от стандартов и ПСД до готовой продукции. Свое внимание к деталям он объяснял просто: «Для меня всегда было важным оправдать доверие. Какой бы строй ни был – социалистический, рыночный или капиталистический, – человеческое отношение и доверие всегда будут важнее всего».

И это доверие возвращалось к нему в полной мере. Генеральный директор ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Кайрат Уразбаев вспоминает: «С Кадырберди Таджимановичем я был знаком с 2002 года, со времени совместной работы над реализацией первого проекта реконструкции и модернизации Атырауского НПЗ с группой японских компаний. Для заводчан это был первый крупный инвестиционный проект международного уровня, и, естественно, нам не хватало опыта.

В последующем, после некоторого перерыва, мы совместно работали над реализацией крупных проектов «Строительство комплекса производства ароматических углеводородов» и «Строительство комплекса глубокой переработки нефти», уже со структурами крупнейшей китайской компании «Синопек». Его вклад в модернизацию Атырауского нефтеперерабатывающего завода значителен и неоценим.

Кадырберди Таджиманович всегда успешно решал проблемные и конфликтные вопросы, никогда не отказывался делиться опытом с молодыми товарищами по работе.

Помимо чисто деловых качеств, он был прекрасным и разносторонним человеком. Всегда спокойный и отзывчивый, он притягивал к себе всех, и каждый находил у него необходимую поддержку. Очень жаль осознавать, что среди нас уже нет такого грамотного руководителя, человека с большим сердцем, неравнодушного к людям, окружавшим его. Мы помним и будем помнить…»

Но самое главное в жизни Кадырберди Таджимановича, по его словам, это семья. «Все, что мы делаем, – для семьи, для детей, – подчеркивал он в одном из своих интервью. – Успехи моих детей – это заслуга моей супруги. Я начал работать в 1976 году, с 1980 года нахожусь в сфере нефтяной промышленности. И практически все это время работа была на выезде. Потому в том, что дети выросли, выучились, встали на ноги, – большая заслуга моей суп­руги Алтын».

…Кадырберди Таджимановича уже нет с нами. Но память о нем останется в сердцах его родных, близких и друзей.



