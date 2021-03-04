Человек с большой буквы

Премия, основателем которой стала общественный деятель, руководитель Фонда общественно значимых инициатив, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Алия Назарбаева, посвящена людям, совершающим добрые дела, а иногда и настоящие подвиги во благо общества, своей страны.

Лауреатов премии выбирали путем народного голосования и при участии экспертного совета, в который вошли доктор психологических наук, писатель Шалва Амонашвили, писатель и художник Александр Хакимов, депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова, заслуженная артистка Казахстана Майра Мухамедкызы, журналист и общественный деятель Дана Орманбаева, актер кино Санжар Мади, профессиональный альпинист Максут Жумаев.

Премии Adam Bol Awards удостоились учащийся колледжа Казахского национального университета искусств Нур-Султана Надир Омаргазыев, ученик 7-го класса из столицы Имангали Баймырза, алматинский зоозащитник Сергей Снегирев, многократный чемпион Казахстана по тяжелой атлетике, мастер спорта из Алматы Даурен Рымкулов, военнослужащий Национальной гвардии Казахстана из Актобе Андрей Петров, актюбинский предприниматель Акбота Амангалиева, тренер по греко-римской борьбе из Семея Ержан Амарханов, ведущий инженер по организации труда из Актау Ардак Байманасов, промышленный альпинист из Темиртау Александр Шахов, рабочий из Туркестана Алиакбар Юлдашев, павлодарский водитель КАМАЗа Александр Жумабаев.

К примеру, промышленный альпинист Александр Шахов весной 2016 года, выполняя контрактные работы в Атырау, вместе с коллегой спас из горящей квартиры восьмиэтажной высотки молодую женщину и ее маленького ребенка – малышу не было и года. Эта история всколыхнула весь город.

– Заявку с этой историей на премию подал мой товарищ, и я поначалу особое значение случившемуся не придал. Да и совершаем мы благие поступки не для вознаграждения или известности, – говорит Александр Шахов. – Но вдруг мне позвонили и сообщили о том, что я стал одним из лауреатов премии, пригласили в Алматы. Для меня стало честью получить награду из рук известного альпиниста Максута Жумаева.

В финале торжественной церемонии награждения все 12 лауреатов премии приняли важное решение и путем тайного голосования выбрали одного героя, кому было присвоено почетное звание «Мықты адам» («Сильный человек»). Таким образом, главным победителем премии стал студент из Усть-Каменогорска Артем Боровиков, спасший из ледяной воды зимнего Иртыша тонущую пенсионерку.

На церемонии основатель премии Adam Bol Awards Алия Назарбаева объявила о приятном бонусе – каждому лауреату полагается еще и денежная премия в размере 1 млн тенге.