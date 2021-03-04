Человек с большой буквы

Юлия Миленькая

Премия, основателем которой стала общественный деятель, руководитель Фонда общественно значимых инициатив, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Алия Назарбаева, посвящена людям, совершающим добрые дела, а иногда и настоящие подвиги во благо общества, своей страны.

Лауреатов премии выбирали путем народного голосования и при участии экспертного совета, в который вошли доктор психологических наук, писатель Шалва Амонашвили, писатель и художник Александр Хакимов, депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова, заслуженная артистка Казахстана Майра Мухамедкызы, журналист и общественный деятель Дана Орманбаева, актер кино Санжар Мади, профессиональный альпинист Максут Жумаев.

Премии Adam Bol Awards удостоились учащийся колледжа Казахского национального университета искусств Нур-Султана Надир Омаргазыев, ученик 7-го класса из столицы Имангали Баймырза, алматинский зоозащитник Сергей Снегирев, многократный чемпион Казахстана по тяжелой атлетике, мастер спорта из Алматы Даурен Рымкулов, военнослужащий Национальной гвардии Казахстана из Актобе Андрей Петров, актюбинский предприниматель Акбота Амангалиева, тренер по греко-римской борьбе из Семея Ержан Амарханов, ведущий инженер по организации труда из Актау Ардак Байманасов, промышленный альпинист из Темиртау Александр Шахов, рабочий из Туркестана Алиакбар Юлдашев, павлодарский водитель КАМАЗа Александр Жумабаев.

К примеру, промышленный альпинист Александр Шахов весной 2016 года, выполняя контрактные работы в Атырау, вместе с коллегой спас из горящей квартиры восьмиэтажной высотки молодую женщину и ее маленького ребенка – малышу не было и года. Эта история всколыхнула весь город.

– Заявку с этой историей на премию подал мой товарищ, и я поначалу особое значение случившемуся не придал. Да и совершаем мы благие поступки не для вознаграждения или известности, – говорит Александр Шахов. – Но вдруг мне позвонили и сообщили о том, что я стал одним из лауреатов премии, пригласили в Алматы. Для меня стало честью получить награду из рук известного альпиниста Максута Жумаева.

В финале торжественной церемонии награждения все 12 лауреатов премии приняли важное решение и путем тайного голосования выбрали одного героя, кому было присвоено почетное звание «Мықты адам» («Сильный человек»). Таким образом, главным победителем премии стал студент из Усть-Каменогорска Артем Боровиков, спасший из ледяной воды зимнего Иртыша тонущую пенсионерку.

На церемонии основатель премии Adam Bol Awards Алия Назарбаева объявила о приятном бонусе – каждому лауреату полагается еще и денежная премия в размере 1 млн тенге.

Популярное

Все
Голоса степи
Травы надежды
Удивительный кубик Рубика
Мечты сбываются
Стартовала вторая фаза испытаний вакцины против аллергии
Золото – банке кумыса
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Новый кампус «Абай ұлттық мектебі» презентовали в Алматы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]